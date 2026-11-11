توقيع مذكرة تعاون بين دبي للثقافة وشركة كليو أويسس لتعزيز الفن في الأماكن العامة

أبرمت دبي للثقافة ومؤسسة كليو أويسس مذكرة لتوسيع حضور الفن في دبي، معبرين عن دعم المشروعات الإبداعية والفعاليات التعليمية في الهواء الطلق.

في إطار تعزيز حضور الفن في بيئة دبي، أبرمت مؤسسة دبي للثقافة ومؤسسة كليو أويسس مذكرة تفاهم جديدة توطيد التعاون في مجالات الثقافة والفنون، مع التركيز على دعم الفن في الأماكن العامة وفتح مساحات إبداعية واسعة للمجتمع.

مقاييس التعاون وتبنّيه في المشهد الحضري

أوقفت ديبي للثقافة، التي تُعتبر من أهم وجهات الفن في الإمارات، مذكرة التفاهم بين الطرفين خلال النسخة الثلاثين والواحد من مؤتمر إيسيا 2026 الذي تستضيفه دبي حتى 15 نوفمبر. شارك الحدث نخبة عالمية من الفنانين والباحثين تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، وهو ما يعكس رؤية دبي لدمج الفن مع التكنولوجيا وحفظ الهوية الثقافية.

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يهدف الاتفاق إلى دمج نماذج فنية مبتكرة في مساحات عامة، بقواعد توجيهية واضحة تشمل إعداد أوراق عمل مشتركة، وتنظيم ورش عمل ولقاءات حوارية وفصول تعليمية في المدارس والجامعات. تشمل هذه الجهود مشروع "هيومن تاتش"، الذي يتضمن مجسمات تفاعلية تتفاعل بصرياً أو ضوئياً عند لمسها، مما يقدّم تجربة فنية تُظهر قيمة التفاعل والشمولية.

المدير التنفيذي شيماء راشد السويدي وتطلعات دبي للثقافة

شيماء راشد السويدي، التي تشرف على قطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أوضحت حرص الهيئة على إتاحة بيئة محفّزة للمبدعين. قالت إنه من خلال هذه الشراكة، ستُتاح للفنانين إمكانيات لإطلاق مشاريعهم في المساحات العامة، مع دعم فني وإداري لضمان جودة التنفيذ.

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كما نشرت شيماء السويدي تصريحاتها على أهمية تحويل الفضاءات المبنية إلى منصات تبادل معارف، مع دعم مبادرات تعليمية موجهة للمجتمعات المحلية والشباب، مما يفتح آفاقاً للتفاعل المتبادل بين الفنانين والمجتمع العام.

المشاكل وخطوات العمل المستقبلية

توقع الطرفان مراجعة خطة عمل محددة تشمل مشاريع مثل معرض مومو وكتاب كليو الفني، مع إطلاق مجموعة فنية عامة في مختلف أحياء دبي. ستبرمج الكيانات مشتركة لقاءً فنياً في مهرجان سكة وموسم دبي الفني، مع إمكانية عرض أعمال فنانين متطوّرين عالميًا ومقيمين في الإمارات.

لقائي الإطلاق سيتيح للهيئة الترويج للأنشطة المتواصلة، مع ترتيبات لتقديم التوجيه الفني للمشاريع، وترشيح نخبة من الفنيين للمشاركة في فعاليات متاحة للمجتمع، وذلك بتنويع وسائل المهرجانات والتفاعل مع الجمهور عبر التطبيقات الإنتاجية للـ