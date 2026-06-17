توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية عن بُعد لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز

كشفت منصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية عن توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم رسمية عن بُعد تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية فوراً دون أي رسوم. ودخل الاتفاق، الذي وقعه الرئيس ترامب، حيز التنفيذ الفعلي والملزم مباشرة بعد التوقيع الإلكتروني، متجاوزاً الموعد المقرر له في سويسرا. تشمل المذكرة تمديداً شاملاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً涵盖 كافة الجبهات الإقليمية بما فيها لبنان، وتفعيل مفاوضات مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية.发挥了 دور باكستان وقطر الوسيط في صياغة ورعاية الاتفاق، مما يعكس تحولاً ديناميكياً في المشهد الجيوسياسي للمنطقة ويهدف إلى نزع فتيل التوترات العسكرية التي بلغت ذروتها في فبراير 20用心

كشفت منصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية عن توقيع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، عن بُعد، على مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام الملاحة الدولية بشكل فوري ودون أي رسوم.

وأكد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن الرئيس دونالد ترامب وقّع على الوثيقة ممثلاً للجانب الأمريكي، وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ الفعلي والملزم مباشرة بعد إتمام مراسم التوقيع الإلكتروني. وقد تم التوقيع قبل الموعد المقرر له في سويسرا، وذلك نتيجة لمشاورات مكثفة خلف الكواليس بين الحكومتين والوسطاء الدوليين، خاصة باكستان وقطر، ما أدى إلى تسريع وتيرة الخطوات الدبلوماسية.

تشمل مذكرة التفاهم تمديداً شاملاً لوقف إطلاق النار الساري بين واشنطن وطهران لمدة 60 يوماً، ويشمل ذلك كافة الجبهات الإقليمية المرتبطة بالصراع بما فيها لبنان. كما ستجرى خلال هذه الفترة مفاوضات موسعة ومباشرة حول البرنامج النووي الإيراني وملف العقوبات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تفرج الولايات المتحدة عن حزم من الأرصدة الإيرانية المجمدة بناءً على مدى التزام طهران بالاتفاق، بينما تنتظر الأوساط السياسية الدولية إعلان البيت الأبيض عن النص الكامل للمذكرة لكشف الضمانات الأمنية الدقيقة التي كفلت تجنب انفجار عسكري عنيف في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. يُعتبر هذا التطور مهماً للغاية نظراً لتجاوزه الجدول الزمني الدبلوماسي المخطط له مسبقاً، حيث كان من المقرر إجراء التوقيع المباشر في سويسرا يوم الجمعة المقبل، لكن الاتفاق تم remotely وبدء تنفيذه فوراً.

يبرز الدور الفعال للدول الوسيطة، خاصة باكستان وقطر، في صياغة ورعاية المذكرة، مما يعكس تحولاً ديناميكياً في المشهد الجيوسياسي للمنطقة. ويهدف الاتفاق إلى نزع فتيل التوترات العسكرية المباشرة التي بلغت ذروتها في فبراير 2026، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة عبر آليات دبلوماسية سريعة ومرنة تتجاوز الإجراءات التقليدية. /anonymiz





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مذكرة تفاهم الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز وقف إطلاق النار البرنامج النووي الإيراني العقوبات الاقتصادية باكستان قطر دبلوماسية الرئيس ترامب

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