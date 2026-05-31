توقيت العشاء وصحة الدماغ: فوائد تناول الوجبة مبكراً

يؤثر توقيت تناول العشاء على صحة الدماغ والقلب والتمثيل الغذائي، حيث ينصح بتناوله قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات لتعزيز الذاكرة والنوم وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

تعتبر صحة الدماغ من أهم أولويات العناية بال صحة العامة، ولا تقتصر هذه العناية على نوعية الطعام المتناول فحسب، بل تمتد لتشمل توقيت الوجبات، وخاصة وجبة العشاء.

فقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات هو الوقت المثالي لتعزيز صحة الدماغ والجسم ككل. يختلف هذا التوقيت المثالي وفقاً لنمط حياة كل شخص، فمن اعتاد السهر يمكنه تناول العشاء حتى الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً، لكن النصيحة العامة للأغلبية هي تناول العشاء بين الخامسة والسابعة مساءً. هذا التوقيت يسمح للجهاز الهضمي بإكمال عملية الهضم قبل الخلود إلى النوم، مما ينعكس إيجاباً على جودة النوم وصحة الدماغ.

تتعمق الأبحاث في فوائد تناول العشاء المبكر على وظائف الدماغ، حيث تشير إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يربك الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر سلباً على القدرة على النوم العميق. والنوم العميق ضروري لتعزيز الذاكرة والتركيز، إذ يساعد الدماغ على التخلص من البروتينات الضارة المرتبطة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر. كما أن النوم الجيد، الذي يبلغ سبع ساعات أو أكثر، يرتبط بتحسن القدرات الإدراكية والتذكر.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تناول العشاء المبكر في تنظيم الوزن، حيث ينصح بتوزيع السعرات الحرارية بحيث تكون وجبتا الإفطار والغداء أكبر حجماً من وجبة العشاء. وتؤكد الدراسات أن السمنة، وخاصة تراكم الدهون في منطقة البطن، تزيد من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر. لذا، فإن تخفيف وجبة العشاء وتقديمها يساعد في الحفاظ على وزن صحي. كما أن تناول العشاء مبكراً يحسن معالجة الجسم للسكر خلال الليل، مما يقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويرتبط ارتفاع السكر المزمن بتلف الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤثر سلباً على التعلم والذاكرة ويزيد من خطر السكتات الدماغية. لذا، فإن تنظيم مواعيد الوجبات وفقاً للساعة البيولوجية يساعد في الحفاظ على مستويات سكر مستقرة. أخيراً، ينعكس تنظيم مواعيد الوجبات بشكل إيجابي على صحة القلب، من خلال تقليل الالتهابات وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي. وكل هذه العوامل تساهم في تعزيز صحة الدماغ على المدى الطويل، مما يجعل توقيت العشاء عاملاً حاسماً في صحة الجسم العصبية والقلبية والتمثيل الغذائي. لذا، ينصح بتبني عادة تناول العشاء مبكراً لجني هذه الفوائد المتعددة





