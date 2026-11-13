توقف خدمات مايكروسوفت عالميًا وتعطل الأنظمة الحكومية والصحية

تعطلت خدمات مايكروسوفت العالمية أمس بسبب خطأ في تحديث البنية التحتية، مما أثر على الحكومة النيوزيلندية ومستشفيات كندا دون مؤشرات على اختراق.

تسبب عطل فني كبير في خدمات شركة مايكروسوفت للبرمجيات في caos عالمي واسع النطاق أمس الخميس، مما أدى إلى توقف مؤقت للعديد من المنصات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات حول العالم. وقد أعلنت الشركة رسميًا عن استمرار المشكلات التقنية التي تعصف ببعض خدماتها الحيوية، في ظل فشل أحدث محاولات فريقها الفني لاستعادة الاستقرار للأنظمة المتضررة بشكل كامل. وقد واجه المستخدمون والمؤسسات اضطرابات حادة في التدفق العادي للبيانات والخدمات السحابية التي تعتمد عليها الشركات الكبرى والحكومات.

تفاصيل الانقطاع وتأثيره على الخدمات التقنية

بدأ هذا الانقطاع التقني الواسع التأثير في حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، مما أثر بشكل مباشر على مجموعة واسعة من منتجات العملاقة التقنية. وشملت الخدمات المتأثرة بوضوح كلًا من نظام البريد الإلكتروني الشهير أوت لوك، ومنصة التعاون تيمز، بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت. وقد شهدت البلاغات المتعلقة بمشاكل نظام أوت لوك ذروة غير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من ألفي ضعف من مستواها الطبيعي وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي للشركة.

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وقامت مايكروسوفت بمراقبة دقيقة للتغييرات التي تم إجراؤها مؤخرًا بهدف تحسين استقرار الخدمات، وأكدت أن هذه التعديلات لم تحقق النتائج المتوقعة في حل الأزمة. وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليًا على مراجعة تدفقات حركة البيانات والبنية التحتية التي أضرّ بها العطل، لتحديد الفرص المتاحة لتحسين مسارات توجيه البيانات واستعادة الاتصال السلس بين الخوادم. ومن المتوقع استمرار هذا الوضع حتى يتم العثور على جذر المشكلة التقنية بدقة.

استبعاد الأسباب الخبيثة ومحاكاة أحداث سابقة

في بيان واضح وصريح، أكدت شركة مايكروسوفت عدم وجود أي مؤشرات تشير إلى أن الانقطاع الحالي ناتج عن نشاط خبيث أو هجوم إلكتروني من جهات معادية. وقالت الشركة إنها تراقب الوضع عن كثب، ويمكنها في الوقت الحالي التأكيد بثقة على سلامة البيانات من أي تلاعب خارجي. هذا التأكيد يأتي لتهدئة الأسواق وتخفيف حدة المخاوف من أن يكون الحدث ناجمًا عن عملية اختراق منظمة تستهدف البنية التحتية الرقمية العالمية.

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وأشار محللو الشركة في هذه المرحلة إلى أنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث إلكتروني، بل مع مشكلة فنية داخلية. وأضافوا أنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع موقف مشابه إلى حد كبير لما شهدناه سابقًا فيما يتعلق بحادث كراود سترايك، حيث كان السبب الرئيسي هو حدوث خطأ فادح في أحد التحديثات البرمجية التي تم إصدارها للنظام. هذا التشبيه يربط الحادث بأحداث سابقة مشابهة ساهمت في تعطيل أنظمة حول العالم في الماضي.

الآثار الملموسة على المؤسسات الحكومية والصحية

امتد تأثير هذا العطل التقني ليشمل مؤسسات حيوية في عدة دول، حيث اضطرت بعضها للعودة إلى أساليب العمل اليدوية البسيطة لضمان استمرارية العمليات الأساسية. وفي نيوزيلندا، تأثرت كل من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بشكل مباشر، مما دفعها لتعليق الخدمات الرقمية مؤقتًا. وأعلنت هيئة الهجرة النيوزيلندية رسميًا عن إيقافها المؤقت لمعالجة جميع طلبات التأشيرات الصادرة والمقدمة، مما تسبب في تكدس وإرباك للمسافرين والمقيمين في البلاد.

في كندا، أعلنت مؤسسة يونيتي هيلث تورونتو الطبية حالة "الرمز الرمادي" بسبب الانقطاع التقني الحاد. ويتم اللجوء إلى هذا الرمز البروتوكولي عند حدوث فقدان أو عطل في البنية التحتية التقنية للمؤسسة، مما يستدعي تفعيل خطط الطوارئ الطبية. وأوضحت المؤسسة أن نظام البريد الإلكتروني الخاص بها قد تعطل بالكامل، إلا أن هذا التعطل لم يؤثر سلبًا على رعاية المرضى والمقيمين داخل المستشفيات التابعة لها.

وقد أكدت المؤسسة الطبية في تصريحاتها أن مستشفياتها تظل آمنة ومفتوحة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين دون انقطاع. ورغم تعطيل الأنظمة الرقمية، حافظت الفرق الطبية على قدرتها على العمل من خلال الاعتماد على الإجراءات التقليدية والورقية في حالات الطوارئ. ومن المتوقع أن تواصل شركة مايكروسوفت مشاركة المزيد من المعلومات حول تقدم عملها الفني بمجرد توفرها، مع الالتزام بالشفافية الكاملة مع مستخدمي خدماتها حول العالم.