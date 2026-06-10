توقف محادثات سوفت بنك لقرض 6 مليارات دولار مدعوم بحصتها في أوبن إيه آي

محادثات بين سوفت بنك ودائنين محتملين حول قرض هامشي بقيمة 6 مليارات دولار بضمان حصة في أوبن إيه آي تتوقف بعد خفض الهدف الأولي من 10 إلى 6 مليارات، وشركة أوبن إيه آي تقدم طلب طرح عام أولي، وفي الوقت ذاته تدرس سوفت بنك بدائل تمويلية متعددة.

توقفت محادثات مجموعة سوفت بنك مع دائنين محتملين حول تأمين قرض هامشي بقيمة 6 مليارات دولار، مدعوم بحصتها في شركة أوبن إيه آي ، بعد قيام المجموعة اليابانية بخفض هدفها الأولي من 10 مليارات دولار.

ووفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن الشركة تدرس حاليًا بدائل تمويلية مختلفة، مع إبقاء إمكانية العودة إلى إبرام هذا القرض في مرحلة لاحقة. وأضافت المصادر أن المفاوضات قد تتوقف أو تُعاد النظر فيها لأسباب متعددة، في غياب توضيح من سوفت بنك لخططها النهائية. وقد تم بالفعل تأمين مبلغ يقارب 5 مليارات دولار من القرض قبل هذا التطور، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الالتزامات شفهية أم مكتوبة.

يأتي هذا التوقف في时间的 مع تصريحات بعض المقرضين المحتملين بأن نظراتهم إلى القرض أصبحت أكثر إيجابية،Following الأخبار التي أعلنتها أوبن إيه آي في الشهر الماضي عن نيتها تقديم طلب للطرح العام الأولي في الولايات المتحدة. وقد قدمت أوبن إيه آي رسميًا، يوم الاثنين، طلبًا سريعًا للاكتتاب العام، متبوعة بجهود للتعاون مع بنكين استثماريين، غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، من أجل إدراج محتمل في السوق خلال خريف هذا العام.

برز في الأشهر الأخيرة نقاش واسع حول حجم التزامات سوفت بنك البالغة 60 مليار دولار في أوبن إيه آي، خاصة مع الإنجازات التي حققتها المنافسة أنثروبيك، مما أثار شكوكًا لدى بعض المستثمرين وأدت إلى مخاوف داخل سوفت بنك نفسها. كان بعض الدائنين المحتملين قد أعربوا عن تحفظاتهم حول صعوبة تقييم قيمة شركة خاصة مثل أوبن إيه آي، مما دفع سوفت بنك في مايو/أيار إلى خفض حجم القرض المستهدف بنسبة 40%.

في سياق متصل، تعمل سوفت بنك على تعزيز استراتيجيتها الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مؤخرًا عن نيتها استثمار ما يصل إلى 75 مليار يورو (86.6 مليار دولار) لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في فرنسا. هذه التحركات تدور في خلفية تمويل مؤقت بقيمة 40 مليار دولار دعم استثمارات سوفت بنك في أوبن إيه آي، والذي يتعين سداده في مارس 2027. وأشارت سوفت بنك إلى أن تسديد هذا القرض قد يتم من خلال الأصول الحالية وإجراءات تمويلية أخرى.

تمتلك سوفت بنك عديدًا من خيارات جمع التمويل المحتملة، كإصدار سندات إضافية أو الاقتراض بضمانات من استثمارات أخرى في محفظتها، منها حصص في إنتل وآرم، اللتين شهدت أسهمهما ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 197% و192% على التوالي هذا العام بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع سهم سوفت بنك نفسه بنحو 46% هذا العام، بعد الإعلان عن قفزة في الأرباح الفصلية نتيجة تقييم استثمارها في أوبن إيه آي.

كما تفوقت سوفت بنك على تويوتا في الأول من يونيو لتصبح الشركة اليابانية الأعلى قيمة سوقية. وانخفضت تكلفة تأمين ديون سوفت بنك ضد مخاطر التخلف عن السداد في الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت مقايضات التخلف بنحو 61 نقطة أساسية لتصل إلى 307 نقاط، بعد أن تجاوزت 367 نقطة في 20 مايو





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