توقعات الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار الأربعاء والخميس وانخفاض حرارة الجمعة والسبت خاصة بالسواحل

توقعات جوية تشمل هبوب رياح قوية مثيرة للغبار وتدني الرؤية في منتصف الأسبوع، يليها انخفاض في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع خاصة في المناطق الساحلية.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في البحرين هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث قد تصل سرعتها إلى 45 عقدة، مما يؤدي أحياناً إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار المحمول.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس ايضاً انخفاضاً في درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية خلال يومي الجمعة والسبت. وتشير التوقعات إلى أن يوم الثلاثاء الحالي سيكون صحواً بوجه عام، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين خفيفة إلى معتدلة، وقد تنشط أحياناً لتصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج مع اضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.

أما يوم الأربعاء فسيستمر الطقس صحواً مع رياح مشابهة في الاتجاه والسرعة، لكنها تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر على حاليه السابق. ويوم الخميس سيكون الطقس صحواً ومغبراً نهاراً أحياناً، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تنشط أحياناً وتكون قوية، مما يتسبب في تدني الرؤية بسبب الغبار والأتربة. ويوم الجمعة سيكون صحواً ومغبراً أحياناً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلةSpeed تنشط أحياناً.

وأخيراً يوم السبت سيكون صحواً ومغبراً أحياناً مع ظهور بعض السحب المنخفضة في المنطقة الشرقية، واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وقد تنشط أحياناً وتثير الغبار والأتربة. وتشدد الأرصاد على أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية وتدني مدى الرؤية في بعض الأوقات







رياح مثيرة للغبار انخفاض درجات الحرارة توقعات الأرصاد البحرين تدني الرؤية

