توقعات المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس في الدولة حتى 24 مايو

تفاصيل شاملة حول حالة الطقس المتوقعة، تشمل تقلبات درجات الحرارة، نشاط الرياح المثيرة للغبار، وحالة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً مفصلاً يتناول التوقعات الجوية المرتقبة في الدولة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء وحتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وأوضح المركز في بيانه الشامل أن الحالة الجوية العامة ستكون صحوة في معظم المناطق، إلا أنها ستتخللها بعض الأجواء المغبرة في فترات متفرقة، مما يستوجب على السكان ومرتادي الطرق توخي الحذر والحيطة. كما أشار التقرير إلى وجود تباين طفيف في درجات الحرارة، حيث ستتأرجح بين الارتفاع والانخفاض في أيام محددة، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الفترة الانتقالية من العام.

وتلعب الرياح دوراً محورياً في تشكيل هذه الحالة الجوية، حيث من المتوقع أن تنشط على فترات زمنية مختلفة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في الجو، وهذا بدوره قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المفتوحة والطرق السريعة. أما بالنسبة للحالة البحرية، فقد توقع المركز تفاوتًا ملحوظًا بين الاضطراب والخفة في كل من مياه الخليج العربي ومياه بحر عمان، مما يتطلب من الصيادين والملاحين متابعة التحديثات المستمرة لضمان سلامة الرحلات البحرية وتفادي المخاطر.

وبالنظر إلى تفاصيل يوم الأربعاء، فإن الطقس سيكون صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب الغبارية خلال ساعات النهار، تزامناً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي ستزيد من الشعور بالدفء. ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، مع إمكانية وصول سرعة الهبات إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يجعلها مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة.

أما حالة البحر في هذا اليوم، فستكون متوسطة الموج في ساعات الصباح الأولى، ثم تتحول إلى حالة من الاضطراب في الخليج العربي، بينما يكون البحر في عمان خفيفاً إلى متوسط الموج في البداية، ثم يميل إلى الاضطراب مع حلول المساء. وبالانتقال إلى يوم الخميس، تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الصحو، ولكن مع ميل درجات الحرارة نحو الانخفاض الطفيف، مما يمنح أجواءً أكثر اعتدالاً مقارنة باليوم السابق.

وستستمر الرياح الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في النشاط، بسرعات تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، مما يبقي على احتمالية إثارة الغبار في عدة مناطق. وفيما يخص الملاحة البحرية يوم الخميس، فمن المتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان. أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يشهد أجواءً صحوة بشكل عام، مع تكرار الظواهر المغبرة خلال ساعات النهار نتيجة نشاط الرياح السطحية.

وسيسجل هذا اليوم ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مرة أخرى، مع هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س. وبالنسبة لحالة البحر يوم الجمعة، فستكون أكثر هدوءاً، حيث يكون الموج خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. ويأتي يوم السبت ليعيد حالة من التباين الجوي، حيث يسود طقس صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، مع ميل درجات الحرارة نحو الانخفاض مجدداً.

وستعود الرياح الشمالية الغربية والجنوبية الغربية للنشاط بسرعات تصل إلى 40 كم/س، مما يثير الغبار والأتربة ويقلل من الرؤية. وتكون حالة البحر في الخليج العربي متوسطة إلى مضطربة الموج، بينما يظل بحر عمان في حالة من الخفة إلى المتوسط. وفي ختام هذه الفترة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون يوم الأحد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً في بعض الأحيان، مع ملاحظة ظهور السحب المنخفضة في المناطق الشرقية من الدولة.

وستستمر الرياح الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في نشاطها المعتاد بسرعات تتراوح بين 10 و40 كم/س. وبالنسبة للبحر يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون مضطرباً في ساعات الصباح في الجهة الغربية، ثم يتحول تدريجياً ليصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

إن هذه التغيرات الجوية المتلاحقة تعكس طبيعة التقلبات المناخية في نهاية شهر مايو، ويؤكد المركز على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بتحذيرات الغبار وحالة البحر، لضمان سلامة الجميع وتجنب أي مخاطر قد تنتج عن التقلبات المفاجئة في سرعة الرياح أو ارتفاع الأمواج البحرية





المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس توقعات جوية الغبار والأتربة الملاحة البحرية

