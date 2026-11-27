تقرير دراغون فلاي للتحولات الجيوسياسية لعام 2027 يتوقع استمرار التوترات مع إيران وتراجع الملاحة في هرمز، مع تحرك دول المنطقة نحو بدائل نفطية برية لتجنب المخاطر الاستراتيجية.

توقعت مؤسسة الاستخبارات الجيوسياسية والأمنية دراغون فلاي التابعة لمجموعة داو جونز أن يشهد الشرق الأوسط خلال عام 2027 تراجعاً في حدة الحرب الأميركية ال إيران ية، دون التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

وتظهر هذه التوقعات ضمن التقرير الاستراتيجي السنوي الصادر في 24 نوفمبر الجاري بعنوان فخ الإكراه، الذي يستبعد إمكانية التوصل لاتفاق دائم بين واشنطن وطهران قريباً.

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تفاقم التوترات العسكرية والإقليمية

تؤكد المؤسسة استمرار جولات متقطعة من الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، مع احتمال ردود عسكرية إيرانية في نفس الوقت.

وتشير البيانات إلى حشداً للقوات الأميركية في الشرق الأوسط بالتزامن مع تعثر المفاوضات، مما يعزز احتمالات تجدد المواجهات العسكرية على فترات خلال العام المقبل.

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انخفاض حاد في حركة الشحن البحري

تستبعد التوقعات عودة الملاحة التجارية في مضيق هرمز إلى طبيعتها طوال عام 2027، إذ يظل الضغط الإيراني على الولايات المتحدة عبر المضيق قائماً.

وأظهرت بيانات شركة زينيتا لتحليل الشحن البحري انخفاض عدد سفن الحاويات المتجهة إلى المنطقة بنسبة 94% بين الأول من مارس والسابع من سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

تحول الاستراتيجيات النفطية العربية

يبرز البحر الأحمر والقرن الأفريقي كساحات تصعيد إقليمية محتملة، مع تزايد الاعتماد على خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي لنقل النفط من مناطق الإنتاج شرق المملكة إلى ميناء ينبع.

وتدرس دول المنطقة مشاريع نقل النفط عبر خطوط أنابيب برية تصل إلى الساحل السوري على البحر المتوسط ضمن مساعي تقليص الاعتماد على مضيق هرمز.

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تحديات الدفاع الجوي ومسارات التجارة

يرصد التقرير تحديات تواجه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي نتيجة الاعتداءات الإيرانية المباشرة، وارتفاع تكاليف اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتتقاطع هذه التوقعات مع دراسة معهد تشاتام هاوس البريطاني في سبتمبر الماضي، التي اشارت إلى مساعي العراق وسوريا ولبنان لتطوير شبكات النفط والغاز والطرق للساحل الأوروبي.