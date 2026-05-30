توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام وارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس/ آذار الماضي

توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً، ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024. كما شهدت بيانات شهر مارس/ آذار ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي للحضر إلى 15.2%، مقارنةً بنحو 13.4% في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%. على الصعيد القومي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس/ آذار 2026، مقارنةً بـ11.5% في فبراير/ شباط الماضي، مما يعكس شمولية الضغوط التضخمية جغرافياً.

توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع ال تضخم العام تدريجياً، ليقترب من مستهدف ه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.

كما شهدت بيانات شهر مارس/ آذار ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي للحضر إلى 15.2%، مقارنةً بنحو 13.4% في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%. على الصعيد القومي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس/ آذار 2026، مقارنةً بـ11.5% في فبراير/ شباط الماضي، مما يعكس شمولية الضغوط التضخمية جغرافياً





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تضخم دولار بانوك عرض طلب فائدة تحويلات سياحة صادرات احتياطي نقدي تضخم أسواق ثقة معدل تراجع تضخم مستهدف معدل مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الجامعة القاسمية تعقد ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابعنظّمت «الجامعة القاسمية» ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابع للعام الأكاديمي 2025–2026، في...

Read more »

رسمياً أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتيتوج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد تعادل منافسه المباشر...

Read more »

ختام مثير لدوري السلة بالكراسي المتحركةتُختتم، السبت، منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026،...

Read more »

قفزة بأسعار المواشي في الأسواق قبيل «الأضحى» وسط اضطرابات الشحنأسعار الأضاحيالنوع 2025 2026 التغييرالنعيمي 1500 1650 10% +النجدي والقبرصي 1100 -...

Read more »

العالالد الهنة لصد لرلم \u0639لس جنل ضوى 2024-2026 ١الانو ومن 1 ضن 2026 شلفال 5% مور هدلةاكلر لفوج ومن 1 نن 2026و والد الموك ولسلالنال بلموك جلانى 5% مور ٌلكنىى صلفالانو 2026 ومن 31 ص للْیوة 1 صز 2024 ومن سالنى 52خسة للعوفمومنی رلقكنى

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »