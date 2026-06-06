توقعات مثيرة لبطولة كأس العالم 2026: إسبانيا تتوج على حساب الأرجنتين والمغرب يصطدم بالبرازيل

ينشر المحلل الرياضي الأمريكي رايان أوهانلون توقعاته التفصيلية لكأس العالم 2026، متوقعا مسار البطولة من دور المجموعات إلى النهائي، مع مفاجآت كبيرة مثل فوز إسبانيا وخروج البرتغال وتصدر المغرب لمجموعته أمام البرازيل، على الرغم من مشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نشر الكاتب والمحلل الرياضي الأمريكي رايان أوهانلون توقعات ه الكاملة لمسار البطولة، متوقعا نتائج جميع المباريات تقريبا، من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، في سيناريو شهد العديد من المفاجآت البارزة، أبرزها تتويج إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين ، وخروج البرتغال من الدور الأول، وتصدر المغرب لمجموعته أمام البرازيل .

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 مباريات، بزيادة تقارب 38.5% مقارنة بالنسخة السابقة. تعتمد هذه التصنيفات والتوقعات على نموذج مختبر DTAI Analytics Lab في الجامعة الكاثوليكية بمدينة لوفان البلجيكية، والذي يُعد من أكثر النماذج الإحصائية تقدما في عالم كرة القدم. ستلعب جميع مبارياتها على أرضها وأمام جماهيرها.

أوقعتها القرعة في مجموعة مريحة نسبيا، حيث لا تمتلك كوريا الجنوبية أو التشيك مستوى المواهب الذي امتلكتاه في أجيال سابقة، بينما تُعد جنوب أفريقيا من أضعف منتخبات البطولة وفقا للكاتب. مثل المكسيك، استفادت كندا من قرعة مريحة نسبيا، فهي ستلعب جميع مبارياتها على أرضها، كما ستواجه مجموعة من بين الأضعف في البطولة بحسب الكاتب. كندا بقيادة المدرب الأمريكي جيسي مارش تعتمد على الضغط العالي بشكل واضح، وهي من بين أفضل المنتخبات في مؤشرات الضغط الدفاعي.

وكان مارش قد قال سابقا: "إذا كنا متقدمين 2-0، فأنا أفكر دائما في تسجيل الهدف الثالث أكثر من خوفي من استقبال هدف يقلص الفارق إلى 2-1". ويظهر ذلك بوضوح في أداء المنتخب الكندي، إذ يهاجم باستمرار، لكنه يترك مساحات يمكن استغلالها عند تجاوز ضغطه الدفاعي. أما سويسرا فتشبه إلى حد بعيد النسخة الأوروبية من المنتخب الأمريكي، منتخب يواصل إنتاج لاعبين جيدين يشاركون في دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال يبحث عن نجوم من الصف الأول عالميا.

ويشير الكاتب مازحا إلى أن اعتزال شيردان شاكيري اللعب الدولي قلل كثيرا من احتمالات مشاهدة لاعب يحتفل بالهدف بطريقة جنونية كما حدث في بطولات سابقة. بحسب التوقعات تمتلك البرازيل رابع أفضل فرصة للفوز بكأس العالم، خلف إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، لكن الكاتب يشير إلى مفارقة لافتة، فهذه هي البرازيل نفسها التي أنهت تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس.

ويرى أن سمعة البرازيل التاريخية، وألقابها الخمسة، وقمصانها الصفراء الشهيرة، لا تزال تؤثر في توقعات الجماهير وأسواق المراهنات أكثر مما يبرره مستوى الفريق الحالي. فهذا المنتخب لا يملك نفس حجم المواهب الذي اعتادت البرازيل امتلاكه في الماضي، كما أن عددا من لاعبيه ينشطون في الدوريين السعودي والروسي، بينما لا يوجد سوى نيمار (34 عاما) الذي يملك سجلا تهديفيا كبيرا مع المنتخب. في المقابل، يعتبر الكاتب أن المغرب هو المنافس الحقيقي للبرازيل في هذه المجموعة، بفضل صلابته الدفاعية الكبيرة.

أما اسكتلندا فتضم أسماء معروفة لكنها لا تحقق النتائج المطلوبة، بينما تبدو هايتي الأضعف بعد خسارتها 8-2 أمام منتخبات مشاركة في كأس العالم خلال آخر مواجهاتها. فالفارق بين الولايات المتحدة وباراغواي أقل من الفارق بين فرنسا وإنجلترا في التصنيف العالمي. ويؤكد أن جميع المنتخبات الأربعة تملك فرصة واقعية للتأهل. ويرى أن الولايات المتحدة لم تكن محظوظة في القرعة كما يعتقد البعض، لأن جميع فرق المجموعة قادرة على حصد النقاط من بعضها البعض.

أما الإكوادور فهي، في رأيه، واحدة من أفضل المنتخبات الدفاعية في البطولة بفضل وجود بييرو هينكابي ويليان باتشو ومويسيس كايسيدو. ويشير إلى أن غياب النجم كاورو ميتوما يمثل خسارة كبيرة، لأنه كان أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوريات الأوروبية. كما يثني على التنظيم الدفاعي الياباني وقدرته على الضغط الجماعي، ويرى أن المنتخب الياباني يقدم نموذجا كرويا أكثر تطورا من كثير من المنتخبات الكبرى.

يقول الكاتب إنه شاهد مؤخرا من يصف بلجيكا بأنها "حصان أسود" محتمل لكأس العالم 2026، ثم يتساءل ساخرا: هل يمكن أن تبقى حصانً أسود لأربع نسخ متتالية من كأس العالم؟ ويرى أن بلجيكا لم تعد ضمن النخبة الأولى عالميا، بل أصبحت جزءا من مجموعة المنتخبات التي تأتي خلف السبعة أو الثمانية الكبار. وبحسب رأيه، فإن جيريمي دوكو هو النجم الحقيقي الوحيد في المنتخب حاليا، إلى جانب أسماء كبيرة تقدمت في العمر مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

بحسب بيانات Transfermarkt، يوجد حاليا ستة لاعبين فقط في العالم قد تتجاوز قيمتهم السوقية 200 مليون يورو. ويشير الكاتب إلى أن إسبانيا وفرنسا هما المنتخبان الوحيدان اللذان يملكان لاعبين من هذه الفئة، ويضيف أن القيمة السوقية المشتركة لكل من لامين يامال وبيدري تبلغ نحو 350 مليون يورو، في المقابل، فإن القيمة السوقية الكاملة لمنتخبي السعودية والرأس الأخضر معا تبلغ نحو 96 مليون يورو فقط.

يشرح أن كرة القدم الدولية تختلف عن كرة القدم على مستوى الأندية، لأن المنتخبات لا تملك الوقت الكافي للتدرب معا. يشير إلى أن النرويج تملك مارتن أوديغارد كصانع ألعاب من الطراز الأول، وإرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم. رغم أن الكاتب ليس متفائلا جدا بحظوظ الأرجنتين في الفوز باللقب، فإنه يراها مرشحة كاسحة لتصدر المجموعة. ويشير إلى أن القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين تفوق مجموع القيمة السوقية للجزائر والنمسا والأردن مجتمعة.

أما النمسا، فيراها أحد المنتخبات القليلة القادرة على تطبيق ضغط جماعي قوي ومنظم. يرى الكاتب أن هذه المجموعة تذكره كثيرا بمجموعة ألمانيا في كأس العالم 2018، فألمانيا آنذاك دخلت البطولة كأحد المرشحين للفوز، لكنها كانت تمر بمرحلة انتقالية بين جيلين، وتعتمد بشكل كبير على الهجوم، قبل أن تودع البطولة مبكرا. ما زالت تعتمد على كريستيانو رونالدو رغم تقدمه في العمر





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