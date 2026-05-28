توقعات الأمم المتحدة: حرارة قياسية حتى 2030 مع احتمال كبير لتجاوز 1.5 درجة

توقعت منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة أن تستمر معدلات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية خلال السنوات 2026-2030، مع احتمال كبير يتجاوز 75% أن يتعدى متوسط هذه الفترة درجة 1.5° above pre-industrial levels. كما كشف التقرير عن احتمال 86% أن يحطم أحد أعوام الفترة رقم 2024 القياسي، خاصة مع توقع تأثير ظاهرة النينو في 2027-2028.

توقعت الأمم المتحدة ، عبر منظمتها المتخصصة في الأرصاد الجوية ، أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية خلال الفترة من 2026 إلى 2030 بمستويات قياسية أو شبه قياسية.

وقد كشف التقرير الدولي الجديد عن احتمال كبير يتجاوز 75% أن يتعدى متوسط درجات الحرارة في تلك السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. كما أشار التقرير إلى احتمال بنسبة 86% أن تسجل إحدى سنوات تلك الفرفة الرقم القياسي لأعلى سنة حرارة، متخطية الرقم الذي سُجل في عام 2024.

وقد أعد التقرير فريق من خبراء المناخ يجمع توقعات من ثلاثة عشر معهداً بحثياً، ويشير إلى أن تأثير ظاهرة النينو المتوقعة في أواخر 2026 ستساهم في رفع احتمالية تسجيل عام 2027 رقماً قياسياً جديداً. وتحدث ظاهرة النينو بسبب ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي وتحدث بشكل دوري، وقد كانت عامي 2023 و2024 قد شهدتا آخر موجة من النينو ساهمت في كونهما أكثر السنوات حرارة على الإطلاق.

وقد صدر التقرير بالتزامن مع موجة حر غير معتادة تضرب أوروبا في شهر مايو، ما يجدد مخاوف العلماء من استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً خلال السنوات القادمة





