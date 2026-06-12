توصل أمريكي إيراني لاتفاق سلام برعاية باكستانية ونص نهائي ينتظر التوقيع

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تأكيد واشنطن أن إيران لن تتلقى أي أموال نقدية قبل التنفيذ.

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي ومتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة و إيران ، في خطوة قد تنهي الحرب المستمرة بين البلدين وتعید فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

جاء الإعلان الباكستاني بعد جهود وساطة مكثفة قادتها إسلام آباد على مدى الأسابيع الماضية، وسط توقعات بتوقيع الاتفاق في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي. وأكد شريف في منشور على منصة إكس أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، مشدداً على أن الحملات الإعلامية المضللة التي يشنها البعض لن تعرقل مسار التقدم نحو إنهاء النزاع.

في هذا السياق، حظيت الوساطة الباكستانية بدعم دولي واسع، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن المذكرة النهائية تحمل اسم إعلان إسلام آباد تقديراً لدور باكستان في تقريب وجهات النظر. على الصعيد الأمريكي، أكد الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه كتابياً، معتبراً أن ما ذكرته طهران لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف ترامب: لا يوجد معهم شيء اسمه التفاوض بحسن نية، داعياً طهران إلى ترتيب أمورها بسرعة. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن بلاده توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الوثائق يجري إعدادها وقد تكون جاهزة للتوقيع نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، وأن نائبه جي دي فانس قد يمثل الإدارة الأمريكية في مراسم التوقيع.

وفي المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحفيين: لقد توصلنا إلى تسوية رائعة لإنهاء الحرب مع إيران، وبمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق، وهو ما ينبغي أن يتم في الأيام المقبلة، فمن المحتمل أن يتم التوقيع، ربما في أوروبا. وأضاف أن الاتفاق سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز فوراً، فيما ستبقى بعض القيود الأمريكية قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال نقدية، وأنه لن يُفرج عن أي أموال لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وأوضح فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صُمم بما يضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفاً أنه إذا أوفت إيران بالتزاماتها فإن المنافع الاقتصادية ستتدفق إليها وإلى المنطقة بأسرها. واعتبر فانس أن الاتفاق يملك القدرة على إعادة تشكيل المنطقة والتمهيد لسلام دائم.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق المرتقب سيشمل تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، وإن البرنامج النووي الإيراني سيتم تفكيكه بالكامل. كما أكد المسؤول أن أي أموال لن تُصرف لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق، وأن التفاهم يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وعدم تمويل الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة.

من ناحيته، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة يمكنها رفع العقوبات عن إيران جزئياً في حال التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن النفط الخام الإيراني لم يخرج من مضيق هرمز حالياً. كما أشار رايت إلى أن نحو 7 ملايين برميل من النفط خرجت من مياه الخليج أمس بمساعدة عسكرية أمريكية.

وفي تطورات موازية، أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين كبار بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في مدينة إيفيان الفرنسية. وقال مسؤول في مجموعة السبع إن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً أشار إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مرتفعة، موضحاً أن التفاهم قد يأتي على شكل مذكرة تفاهم وليس اتفاقاً نهائياً.

غير أن المسؤول نفسه حذّر من أن إيران لم تؤكد بعد استعدادها لحضور مراسم التوقيع، مشيراً إلى أن تقدماً دبلوماسياً مشابهاً لم يكتمل في مرات سابقة. ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة أن جنيف تعد الموقع الأكثر ترجيحاً لاستضافة مراسم التوقيع، بينما أشارت مصادر أخرى إلى فيينا كخيار بديل. في المقابل، نفت وكالة فارس الإيرانية الأنباء عن توقيع الاتفاق في جنيف غداً.

وتوافقت المصادر على أن الفجوات الرئيسية بين الجانبين تقلصت خلال محادثات جرت بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين، وشملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، وكيفية إجراء المفاوضات النووية خلال فترة وقف إطلاق النار. يذكر أن هذا الاتفاق يأتي بعد حرب مدمرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت لأشهر، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجانبين.

ويُنظر إلى الاتفاق كخطوة حاسمة نحو إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية. من المتوقع أن يوقع الطرفان على الوثيقة خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ بعدها فوراً مرحلة تنفيذ البنود بما في ذلك انسحاب القوات الأمريكية من بعض المواقع وإعادة فتح الممرات المائية





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