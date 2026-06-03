توسيع شراكة دبي للسلع ومحاكم دبي المالي: 26 ألف شركة تتمتع بخدمات قانونية متكاملة وتسوية نزاعات بالإنجليزية

توسيع شراكة دبي للسلع و محاكم دبي المالي لتمكين 26 ألف شركة من خدمات قانونية متكاملة و تسوية نزاعات ب الإنجليزية ودعم الثقة والنموأحمد بن سليّم: الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة ترسّخ ثقة الشركات أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، المنظومة القضائية في دولة الإمارات والناطقة باللغة الإنجليزية ، والمستندة إلى مبادئ القانون العام، توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة، ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة، التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.





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