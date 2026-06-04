توسيع شراكة دبي للسلع مع محاكم دبي المالي العالمي يضمن خدمات قانونية متكاملة لأكثر من 26 ألف شركة

أعلنت شراكة استراتيجية بين مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لتوفير خدمات قانونية تجارية وشخصية متخصصة تشمل محكمة الاقتصاد الرقمي، والوساطة، وتسجيل الوصايا، مع إتاحة حل النزاعات بالإنجليزية وفق مبادئ القانون العام.

أعلن كل من مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية لتشمل أكثر من 26 ألف شركة عضو في مجتمع أعمال " دبي للسلع المتعددة ".

يتيح هذا التوسع للشركات، مهما كان حجمها أو قطاع عملها من تجارة وسلع وتمويل وتكنولوجيا، الاستفادة من مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. تشمل هذه الخدمات محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وكذلك تسجيل الوصايا.

تمكّن الشركات من إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في عقودها التجارية، ما يضمن تسوية المنازعات وفق مبادئ القانون العام وباللغة الإنجليزية، مع احكام قضاة يتمتعون بالاعتراف الدولي وقابلة للتنفيذ في مختلف الأسواق العالمية. أوضح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن أي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة يمكنها اختيار هذا النظام القضائي كجهة مختصة للفصل في النزاعات الناشئة عن عقودها التجارية، سواء كانت مع أطراف محلية أو دولية.

وأكد أن الشراكة لا تقتصر على إتاحة الخيار من الناحية القانونية فحسب، بل تسعى لتكون مفهومة وسهلة الوصول للشركات ومطبقة عملياً بما يدعم أنشطتها اليومية. من جانبه، صرح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول للسلع المتعددة، بأن توسيع الشراكة يرسّخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات تنافسية وجاذبية للأعمال على مستوى العالم، ويضمن للأعضاء الاستفادة من حلول متكاملة تشمل الوساطة الأسرع والأقل تكلفة مقارنة بالتقاضي التقليدي، بالإضافة إلى حماية الأصول الشخصية والرقمية عبر خدمات تسجيل الوصايا والوصايا الرقمية.

تُعَدّ الخدمات الجديدة ذات أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع للتجارة العابرة للحدود والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. فمحكمة الاقتصاد الرقمي قادرة على النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الذكية، وإعسار الأصول الرقمية، والأدلة المستندة إلى تقنية البلوك تشين. كما ستنظم محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية لتوعية الأعضاء بهذه الخدمات وتسهيل استخدامها.

بذلك، تُعزز الشراكة من قدرة الشركات على إدارة المخاطر القانونية والمالية، وتوفير بيئة قانونية شاملة تدعم الابتكار والنمو المستدام في إطار اقتصاد رقمي متطور





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