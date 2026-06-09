توسيع نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، مما يحقق توفيراً مالياً يقدر بنحو 200 مليون درهم لأكثر من 8000 مواطن.

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة ل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع عام الأسرة .

وتتيح المبادرة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المتعلقة ببناء المساكن، مما يسهم في تحقيق توفير مالي يقدر بنحو 200 مليون درهم لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط حوالي 25,000 درهم لكل طلب. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة خلال عام 2026 مليار درهم، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في عام 2025.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لدعم تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والرفاه المجتمعي. وأوضحت الهيئة أن المبادرة التي دخلت حيز التنفيذ تُطبق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المقدمة اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة. وقد تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة، بإدراج المدفوعات المؤهلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المبادرة.

وتشمل البنود الإضافية الجديدة: الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، وأعمال إعادة بناء المسكن بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية. ويشترط أن تكون هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومشيَّدة ضمن ذات قطعة الأرض وتخدم استخدام المسكن الجديد.

وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، وتقديم أرقى مستويات الخدمات لإسعادهم، وتكثيف الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستقرار والرفاه المجتمعي. وأشار إلى أن الهيئة ستركز خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بمميزات المبادرة وكيفية الاستفادة منها، من خلال عقد جلسات حوارية في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المبادرة الجديدة وخدمات الهيئة المقدمة للمواطنين، والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.

وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بدعم المواطنين وتحقيق أهداف عام الأسرة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر الإماراتية





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