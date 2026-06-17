توسع جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم لتشمل جميع الإمارات اعتباراً من 2027

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن توسع نوعي لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم لتشمل جميع إمارات الدولة بدءاً من عام 2027، يرافق ذلك إضافة محاور جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي. wordenślą

تستعد جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم لمرحلة جديدة من التوسع والتطوير. حيث أعلنت دائرة تنمية ال مجتمع في أبوظبي أن النسخة القادمة من الجائزة، المزمع إطلاقها في عام 2027، ستشهد توسعاً نوعياً لتمتد إلى جميع إمارات الدولة، اعتباراً من تلك الدورة.

ويمثل هذا التوسع تتويجاً لنجاح التجربة الرائدة التي قادتها إمارة أبوظبي، وتأكيداً على التزامها بتعزيز ممارسات الدمج وترسيخها كمنهجية وطنية شاملة. ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار نهج أبوظبي في الريادة في هذا المجال، وبناءً على النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الأولى من الجائزة، والتي شهدت نجاحاً ملموساً في إبراز أفضل الممارسات وتكريم الجهات المتميزة.

وتفاصيل هذه الخطوة الاستراتيجية天ها أن النسخة الجديدة للجائزة، التي ستبدأ في 2027، ستتضمن إضافة محاور وفئات متجددة، من أبرزها محور专门 مخصص للتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأثرها في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مما يعكس تواكب الجائزة مع最新的 التطورات Technology ويعزز دورها في تحفيز الابتكار في الخدمات والحلول الموجهة لهذه الفئة. وأكد معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى، أن العمل جارٍ حالياً على تطوير المرحلة الثانية من استراتيجية أصحاب الهمم في الإمارة، والتي ستبني على الإنجازات السابقة وتستجيب للمتطلبات المتجددة، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي ك模型 رائد عالمياً في مجال الدمج والتمكين.

من ناحية أخرى، كشفت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، عن أرقام ومؤشرات مهمة للدورة الأولى من الجائزة، والتي بلغت مشاركتها 272 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية. وأضافت أن 134 جهة تأهلت إلى المرحلة النهائية، وتم تتويج 10 جهات فقط بالفوز بالجوائز الرئيسية، وهو ما يدل على حدة المنافسة والجودة العالية للمشاركات.

وفرزت الجائزة مشاركاتها حول ثلاثة محاور رئيسية: سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، والتوظيف الدامج الذي يضمن فرصاً متساوية في سوق العمل، والخدمات الدامجة التي تندمج في الأطر المجتمعية الأساسية. هذه المحاور الثلاثة تشكل ركيزة شاملة لتحسين جودة الحياة وتمكين أفراد هذه الفئة في المجتمع. ولم تقتصر الت reactions على الجهات الرسمية فقط، بل عبر أصحاب الهمم أنفسهم عن تقديرهم لهذه المبادرة.

وأشار الحضور منهم إلى أن جائزة "دمج" تمثل منصة فريدة لترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة على تبني أفضل الممارسات التي تضمن المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم. وأكد محمد خليفة المزروعي أن الجائزة تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً، ليس فقط من خلال التكريم، بل أيضاً عبر تحفيز الجهات على تطوير بيئات أكثر شمولاً وملاءمة للاحتياجات.

بدورها، أبرزت فاطمة البلوشي دور الجائزة في تسليط الضوء على النماذج الناجحة والممارسات المتميزة، بينما رأى سلطان السيابي أن الجائزة تحمل رسالة مجتمعية بأن أصحاب الهمم شركاء فعليون في التنمية والنجاح، مما يدفع المؤسسات إلى تعزيز برامج الدمج وسياساته. من جانبه، أكد عبد العزيز عبدالله أن الجائزة تعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن تهيئة المدارس ومواقع العمل أسهمت في توسيع فرص النجاح.

وأعربت فاطمة الجاسم عن تقديرها لدور الجائزة في ترسيخ ثقافة الشمولية والاحتفاء بالإنجازات، مؤكدة أن تكريم الجهات المتميزة يشكل حافزاً قوياً لتطوير المزيد من البرامج المخصصة، وبناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكاملاً يتيح فرصاً متكافئة للجميع





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