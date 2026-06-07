توخيل ينتقد العشوائية في أداء إنجلترا أمام نيوزيلندا ويغيّر التشكيلة في الشوط الثاني

المدرب توماس توخيل يعبر عن استيائه من الفوضى التكتيكية في الشوط الأول للودية ضد نيوزيلندا في فلوريدا، ويشرح أسباب التبديلات الكبيرة بين الشوطين وتأثير الظروف الجوية والملعب على أداء المنتخب الإنجليزي في التحضيرات لكأس العالم 2026.

أعرب المدرب الألماني توماس توخيل ، المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، عن إحباطه العميق من اللعب العشوائي الذي ساد فريقه في الشوط الأول من اللقاء الودي أمام منتخب نيوزيلندا .

المباراة، التي أُجريت في أجواء حارة في ولاية فلوريدا مساء يوم السبت، كانت جزءاً من الاستعدادات المكثفة لكأس العالم 2026. وصلت بعثة المنتخب إلى فلوريدا في بداية الأسبوع لتبدأ معسكرًا تدريبيًا في مناخ دافئ، وتوجت تلك الزيارة بأول ودية مقررة على الأراضي الأمريكية.

في الشوط الأول، استطاع هاري كين أن يفتح التسجيل لهدف نظيف عبر رأسية ساحرة جاءت من تمريرة عرضية قدمها دجيد سبينس في الوقت بدل الضائع، وظل هذا الهدف هو الوحيد في المباراة التي جرت على ملعب ريموند جيمس، حيث شهد حضوراً جماهيريًا محدودًا





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إنجلترا نيوزيلندا توماس توخيل كأس العالم 2026 الودية في فلوريدا

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