توتر متصاعد بين ترامب ونتانياهو بسبب سياسات إيران: هل تواجه الشراكة الأمريكية الإسرائيلية نهايتها؟

تناولت المقالة التحول في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية المفاوضات الجارية مع إيران. وركزت على الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استراتيجية التعامل مع إيران، خاصة بعد توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

يشهد ملف العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحولاً جذرياً في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الخلاف حول استراتيجية التعامل مع إيران المحور الرئيسي للتوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو .

لطالما عرضت الإدارة الأمريكية وإسرائيل صورة وحدة الصف في مواجهة إيران، وبدأت الحرب الأخيرة بتنسيق كبير بين الطرفين. لكن مع تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة، بدأت إسرائيل تشعر بأن مصالحها могут تُهمل، فتصاعدت عملياتها العسكرية في لبنان، ما يعكس رغبتها في تحقیق مكاسب ميدانية قبل التوصل إلى اتفاق. ورغم أن الولايات المتحدة كانت شريكاً في بدء الصراع، إلا أنها теперь تسعى للسيطرة على نهايته، وهو ما يتعارض مع رغبة نتانياهو في توسيع الحرب.

ويظهر الخلاف جلياً في اللغة التي يستخدمها ترامب للرد على نتانياهو، حيث وصفه مراراً بـ"المجنون" و"ناكر الجميل"، محذراً من أن التصعيد في لبنان قد يهدد بإنهاء المفاوضات الجارية مع إيران. هذا الموقف الأمريكي يعكس قلق إدارة ترامب من أن العمليات الإسرائيلية قد تخرج عن السيطرة، وتضطر الولايات المتحدة إلى دخول مواجهة أوسع لا تريدها في هذه المرحلة، كما يهدد إرث ترامب السياسي الذي يريد إظهار نفسه كرئيس قادر على إبرام اتفاقياتgeschichte.

من ناحية أخرى،zung يبدو أن نتانياهو يعتقد أن الوقت مناسب لتقليص قدرات حزب الله وإيران في المنطقة، مستغلاً الاهتراء الداخلي الإيراني والانقسامات السياسية داخل إيران. لكن الولايات المتحدة ترى أن المصلحة تكمن في التفاوض مع إيران حالياً، وأن أي تصعيد إسرائيلي قد يقوض هذه المحادثات. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن التأخير في إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني كان مرده إعطاء إسرائيل مجالاً زمنياً لتحقيق تقدم在地理 جغرافي في لبنان، ولكن يبدو أن نتانياهو تمادى في هجماته دون الالتزام بالخطط المشتركة.

الوضع الحالي يشير إلى أن واشنطن تفرض قيوداً مباشرة على خيارات نتانياهو العسكرية، كما أن نفوذ ترامب عليه يبدو حقيقياً للغاية، خاصة أن نتانياهو يحتاج إلى دعمه للبقاء في السلطة amidst الأزمات القانونية التي يواجهها في إسرائيل. في النهاية، يبدو أن مرحلة الشراكة الاستثنائية بين البلدين تمر بامتحان عسير، فالولايات المتحدة لا تريد أن تكون متورطة في حرب أوسع، وإسرائيل لا تريد التوقف عند حدود معينة.

وكثير من المحللين يرون أن الخلاف ليس حول الهدف النهائي (الحد من النفوذ الإيراني) بل حول الوسائل والجدول الزمني. لكن الصراع على السيطرة على مسار الأحداث قد يؤدي إلى تغيير جذري في طبيعة العلاقة بين الحليفين التاريخيين في الأشهر المقبلة





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