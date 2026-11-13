توتر بين زيدان ومبابي بسبب بقاء الأخير مع المنتخب الفرنسي

كشفت تقارير عن خلاف بين زين الدين زيدان وكيليان مبابي بشأن رفض الأول السماح للاعب بالعودة لريال مدريد لعلاج إصابته قبل مواجهة تركيا.

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بوجود توتر في العلاقات المهنية بين المدير الفني لمنتخب فرنسا، زين الدين زيدان ، ونجم ريال مدريد ، كيليان مبابي. حدث هذا الخلاف بعد رفض المدرب السماح للاعب بالمغادرة معسكر المنتخب الحالي في باريس، رغم توفر طائرة خاصة مخصصة لنقله إلى العاصمة الإسبانية مدريد. كان اللاعب قد شعر بآلام عضلية أثناء مشاركته مع الفريق الوطني، مما استدعى رغبة قوية منه في العودة إلى ناديه لمتابعة حالته الطبية بشكل مباشر.

تفاصيل الخلاف حول قرار العلاج الطبي

وفقاً لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، كانت الخطة الأصلية لمبابي هي العودة الفورية إلى إسبانيا بعد أن حرمته الآلام العضلية الشديدة من المشاركة الكاملة أمام منتخب إيطاليا. كان اللاعب قد سبق للاتفاق مع الطاقم الطبي الخاص بريال مدريد على العودة إلى مدريد بمجرد شعوره بأي مشكلة بدنية، وذلك بهدف تجنب تفاقم الإصابة. يتيح له هذا الإجراء الخضوع للفحوصات الطبية الدقيقة تحت إشراف نادي ريال مدريد مباشرة، وهو ما يعتبرونه الأسرع والأكثر دقة.

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كانت الطائرة الخاصة جاهزة بالفعل في باريس استعداداً لنقل مبابي إلى مدريد، إلا أن زين الدين زيدان أصَر على بقاء اللاعب مع بعثة المنتخب الفرنسي. يرى المدرب أن استمرار مبابي مع الفريق ضروري لمراقبته يومياً ومحاولة تجهيزه بدنياً للنهائي المقبل. هذا التمسك من جانب زيدان أدى إلى إحباط تطلعات مبابي في العودة إلى منزله وعائلته وعلاج متخصص فوراً.

مواقف الأطراف والمسؤولين الفنيين

أكد الصحفي ماركوس بينتو في البرنامج أن قرار زين الدين زيدان تسبب في إحباط شديد للاعب. اضطر كيليان مبابي في النهاية إلى السفر مع بعثة المنتخب الفرنسي إلى ميلانو، متخلفاً عن خطته الأصلية في العودة إلى إسبانيا. كان زيدان قد أوضح أسباب تمسكه ببقاء اللاعب، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو استعادة خدماته المهارية في أقرب وقت ممكن.

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صرح زين الدين زيدان لمحطة "تي إف 1" الفرنسية بعد خسارة المنتخب الفرنسي أمام إيطاليا بنتيجة 3-1 يوم الخميس الماضي، أنه ظل مع اللاعب لسبب محدد. أضاف المدير الفني الفرنسي: "لا أعتقد أن الأمر خطير، هدفنا مشاركته في المباراة المقبلة أمام تركيا". يرى زيدان أن الغياب عن مباراة إيطاليا كان بسبب آلام في العضلات الخلفية للفخذ، وهو أمر يمكن إدارته ضمن إطار الفريق الوطني.

التأثير المباشر على المباراة القادمة

يواجه المنتخب الفرنسي تحدياً كبيراً في المباراة الأخيرة للفريق بدوري الأمم الأوروبية، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل أمام تركيا. غاب كيليان مبابي عن بعض تدريبات المنتخب الفرنسية مؤخراً بسبب الإصابة المذكورة، مما يثير قلق الجماهير والمحللين. يتطلع زيدان بشدة إلى استعادة نجم ريال مدريد للمشاركة الكاملة في هذا الحسم.

تستمر متابعة الحالة الصحية للاعب عن كثب داخل المعسكر الإيطالي. يركز الطاقم الطبي الوطني بالتعاون مع زيدان على تقليل مدة الراحة قدر الإمكان. كل التوقعات تتركز الآن على الإعلان النهائي عن جاهزية مبابي قبل بدء المباراة ضد تركيا، في ظل الضغوط الكبيرة الناتجة عن الخلاف السابق.

هذه التطورات تعكس التوتر بين مصالح الأندية الدولية والمجمعات الوطنية في فترة المنافسات الكبرى. يحاول المدرب الفرنسي التوفيق بين سلامة اللاعب وجاهزيته القصوى، بينما يركز اللاعب على ضمان تلقيه للعلاج الأمثل في ناديه. النتائج ستركز على جاهزية النجم في اللقاء الحاسم.