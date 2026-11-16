مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تأهباً لفرض عقوبات جديدة على إيران إثر الهجمات الإلكترونية والناقلات في هرمز، بينما تنضم حاملة طائرات أمريكية جديدة للمعركة في البحر العربي وسط جهود دبلوماسية.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً عن تأهبه الكامل لفرض جولة إضافية من العقوبات الاقتصادية والقانونية ضد الجمهورية الإسلامية ال إيران ية. يأتي هذا الإعلان الصريح في توقيت حرج يتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" إلى المنطقة، وانضمامها إلى مجموعتين سابقتين، في حين تواصل جمهورية باكستان الإسلامية تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لخفض حدة التوتر المتصاعد بين العاصمة الأمريكية واشنطن وطهران.

الوضع الأمني في مضيق هرمز والاستعدادات

واصلت التوترات تصاعدها في waters مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط ترفع علم بنما واسمها "أون فينيكس" أصيبت بمقذوف غير محدد أثناء خروجها من المضيق. أدى الهجوم المباشر إلى نشوب حريق في غرفة المحركات للناقلة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسارة في الأرواح بين أفراد الطاقم، وفقاً لما أكدته مصادر بريطانية موثوقة.

الانقسام حول الملف النووي والوكالات الدولية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية بُثّت ليل الأحد، الرفض القاطع لتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة. وضع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خطة مفصلة تهدف إلى إعداد قائمة بأسماء وكالات وأفراد جدد من إيران لفرض عقوبات جديدة ضدهم خلال شهر واحد. وشدد غريب آبادي على أن هذا الرفض مشروط بانتهاء الحرب بشكل دائم وتلبية جميع الشروط التي تطلقها طهران، رافضاً أي محاولات لتقييم فاعلية الأسلحة الأمريكية من خلال التفتيش.

الجهود الدبلوماسية الإقليمية والرد الإيراني

أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام آباد دعم رسمياً خطة بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين بدلاً من الأسبوع الذي كانت تتحدث عنه سابقاً. أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن بلاده ستواصل جهود خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا ومنع التصعيد. وقد أجرى عراقجي مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي، حيث تناولت المحادثات التحديات التي تواجه السلام والأمن الإقليميين.

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التطورات العسكرية والتحركات الأمريكية

نقلت شبكة "ABC News" عن مسؤول أمريكي أن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" دخلت نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية، وانضمت إلى حاملتي الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" و"جورج واشنطن" التي تعملان بالفعل في بحر العرب. يرفع هذا التحرك عدد مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى ثلاث، مما يعكس الاستعداد العسكري الأمريكي المرتفع في خضم استمرار الهجمات على الناقلات وتمسك طهران بموقفها.

المستقبل الدبلوماسي والتهديدات الإلكترونية

شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن الهجمات الإلكترونية في فرنسا تدل بوضوح على أن إيران تصل إلى أوروبا، مؤكدة أن الاتحاد يتأهب لفرض مزيد من العقوبات على طهران. دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى عملية دبلوماسية جادة قائمة على التفاوض لإنهاء حالة "اللا سلم واللا حرب" بين واشنطن وطهران. وفي خطوة موازية، أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الموساد، رومان غوفمان، زار واشنطن للقاء مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، وميامي لمناقشة التهديدات الإيرانية لأمن إسرائيل.