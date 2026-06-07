توافق جمهورية إفريقيا الوسطى على استقبال مرحلين أجانب من الولايات المتحدة

توافقت جمهورية إفريقيا الوسطى على استقبال مهاجرين من جنسيات أجنبية رحّلتهم الولايات المتحدة، في أحدث مثال على الاتفاقات التي تبرمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع عمليات الترحيل.

توافقت جمهورية إفريقيا الوسطى على استقبال مرحلين أجانب من ال ولايات المتحدة ضمن اتفاقات ترحيل مثيرة للجدل مع دعم من المنظمة الدولية للهجرة، وخلاف حول الحماية القانونية.

وأرسلت واشنطن مُرحلين من جنسيات أجنبية إلى دول إفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وسيراليون وغينيا الاستوائية، بموجب اتفاقات تبرمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع عمليات الترحيل. وفي كثير من الحالات، كان المرحّلون قد حصلوا على حماية قانونية من محاكم الهجرة في الولايات المتحدة تحول دون إعادتهم إلى بلدانهم. غير أن جماعات حقوقية تقول إن اتفاقات الترحيل إلى دول أخرى تتيح للولايات المتحدة الالتفاف على تلك الحماية. دافعت واشنطن عن عمليات الترحيل ووصفتها بأنها قانونية.

وقال مسؤول في حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إن الاتفاق مع بلاده نوقش خلال اجتماع عُقد في 18 مايو في بانجي مع وفد أمريكي برئاسة كريستيان جوفي إيرهارت، نائب مساعد وزير الخارجية لدى مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وقال المسؤول ستستقبل جمهورية إفريقيا الوسطى بالفعل مهاجرين رحّلتهم السلطات الأمريكية في إطار اتفاقات مع الولايات المتحدة. أكد مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة أن المنظمة ستشارك في تقديم المساعدة للمرحلين فور وصولهم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقدّمت المنظمة بالفعل مساعدات للمرحلين من دول ثالثة في أماكن أخرى من إفريقيا، من بينها الكونغو. وقدمت الولايات المتحدة هذا العام 85 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة نظير عملها في جمهورية إفريقيا الوسطى





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