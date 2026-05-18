تواجه اللواحات الحرفية تحديا في التسويق والوعي بها باعتبارها فنًا، نظرا لمضاعفات زيادة تكلفة إنتاجها.

تنطوي إعادة تشكيل الذائقة البصرية للمرحلة بعد ظهور المنصات الرقمية على تحديات كبيرة تواجه اللواحات الحرفية في التسويق والوعي بها باعتبارها فنًا، والذي يعتبر عائقًا أمام تنشيط سوق اقتناء الخط العربي، وينطوي ذلك على مضاعفات مرتبطة باقتلاص القيمة من الأعمال الفنية الفريدة، فضلاً عن عجز ثقافي في تقديرها.

تواجه اللواحات الحرفية تحديات في التسويق والوعي بها باعتبارها فن، وذلك رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها. الرقمنة هي المساعدة الأداة وليس غيرها، حيث تؤكد الخطاطة نور الدين أنه يجب توظيف التكنولوجيات الحديثة بذكاء وخبرة في تطوير الممارسة الفنية، وأن التكنولوجيا لن تكون بديلاً عن الحرفة والعناية بالتفاصيل، بل هي وسيلة تساعد في عملية صياغة التكوينات البصرية والإبداع.

الجدل حول قيمتها الفنية والحضور الرقمي للنوع يعتبر العائق أمام تنشيط سوق اقتناء الخط العربي. مع ذلك، يظل الفن موجودًا في الوعي الفني للأجيال الجديدة، ويمكن استقطابهم بسهولة، ويتم تعميمه حول التاريخ والممارسات المختلفة. في دولة الإمارات، يشهد حراكًا استثنائيًا في هذا المجال، مع وجود فعاليات ومهرجانات وطبيعة خاصة وتشجيعًا من المبدعين والاساتذة الأكفاء. سيكون تحديًا تحويل هذا الحراك إلى مسار أكثر أملًا يساعد على الحفاظ على حضوره البشري في الفن المعاصر بفن الخط العربي





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News

United States Latest News, United States Headlines