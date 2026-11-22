التوأم المصري يوسف وحارس عاشور والتوأم الجزائري فرح وهيا دوادي يشاركان بقوة في بطولة الحبتور للتنس بدبي بمشاركة 281 لاعباً حتى السادس من ديسمبر.

اختطف التوأم المصري يوسف و حارس عاشور ، بالإضافة إلى التوأم الجزائري فرح و هيا دوادي ، الأنظار خلال اليوم الثاني من منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس. وتواصلت البطولة بمشاركة واسعة بلغت 281 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 11 فئة عمرية مختلفة. وقد شهدت المنافسات، التي تقام على ملاعب نادي بلدية دبي في الجداف وأكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون، إقبالاً لافتاً من العائلات المتابعة لأبنائها في أجواء تجمع بين الحماس الرياضي والتفاعل الأسري.

توأم مصري وجزائريان يبرزان في البطولة

يُعد التوأم المصري يوسف وحارس عاشور من أبرز المشاركين الذين انضموا إلى هذه البطولة منذ سنوات طويلة. ويتصدر يوسف التصنيف العام في فئة تحت 14 عاماً، مما يعكس مستواه الفني المتميز. كما تبرز التوأم الجزائريتان فرح وهيا دوادي، البالغات من العمر 11 عاماً، في منافسات البطولة للعام الثالث على التوالي، مما يظهر استقرارهما وحماسهم المستمر للمشاركة.

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أعربت والدة التوأم الجزائريين عن سعادتها الكبيرة بمشاركة ابنتيها للمرة الثالثة في هذه الفعالية. وأوضحت أن الإقبال الواسع من الفتيات على المشاركة يشجع اللاعبات على خوض التجارب، ويسهم بشكل مباشر في تطوير مستوياتهن الفنية. كما أشادت بمستوى التنظيم العالي، وحيادية الحكام، وشفافية عملية التحكيم، بالإضافة إلى جودة الملاعب والتجهيزات المتوفرة للجميع.

تنوع الفئات العمرية ونجاح التنظيم

من جانبه، أشاد الدكتور عاشور، والد التوأم المصري، باستمرار البطولة للعام الحادي عشر على التوالي. وأكد أن نجاح الفعالية يعود إلى تنوع فئاتها العمرية وإتاحتها الفرصة للذكور والإناث للمنافسة بشكل متكافئ. كما أشار إلى الاهتمام المتزايد من العائلات المواطنة والمقيمة، مؤكداً أن مجموعة الحبتور نجحت في توفير بطولة تستقطب أعداداً متزايدة من اللاعبين سنوياً.

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بيّن الدكتور عاشور أن البطولة تمنح المواهب الناشئة فرصة حقيقية للاحتكاك واكتساب الخبرة، مما يسهم في بناء جيل تنسي قوي. وأشار إلى أن الأعداد المتنامية من المشاركين تعكس رغبة كبيرة في ممارسة رياضة التنس، مما يدعم الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة ممارسة هذه الرياضة في الدولة. وتظهر هذه المؤشرات أن الفعالية أصبحت محطة مهمة لتطوير المواهب الشابة.

نتائج منافسات فئة تحت 14 عاماً

شهدت منافسات فئة تحت 14 عاماً على ملاعب أكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون مواجهات قوية اتسمت بتقارب المستويات بين اللاعبين. أبرزها فوز إيفان شيتيكوف على سو شينيكوف بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-0 و6-1. وقد تمكن شيتيكوف سابقاً من تجاوز زكريا ساسي في مواجهة مكثفة امتدت إلى ثلاث مجموعات، بفارق بسيط في المجموعة الفاصلة بنتيجة 11-9.

كما حقق اللاعب كراجوري فوزاً واضحاً على ويلدان تاسيم بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-0 و6-0. وفي مباراة أخرى، تغلب باكوشي على سامي خوري بنتيجة 6-1 و6-0، مؤكداً حضوره القوي في البطولة. وتستمر منافسات البطولة حتى السادس من ديسمبر المقبل، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير رياضة التنس.