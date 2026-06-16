تهور المراهقين بالسكوترات الكهربائية يهدد السلامة المرورية

تناولت التقارير الإعلامية انتشار ظاهرة قيادة السكوترات الكهربائية بين المراهقين بطريقة متهورة وبدون مراقبة أسرية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرورية. إحصاءات رسمية سجلت 120 حادثاً بالسكوترات و62 بالدراجات الكهربائية خلال عام. يتحمل الأهل المسؤولية في عدم توفير معدات الحماية وتثقيف الأبناء، بينما تحذر الشرطة والخبراء من القيادة الجماعية على الوسيلة الفردية والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة. دعوات لتطبيق غرامات على أولياء الأمور وتكثيف الحملات التوعوية والرقابية.

تهور على الطرقات وغياب الرقابة الأسرية يهددان سلامة مستعملي السكوترات الكهربائية. تشير تقارير محلية إلى انتشار سلوكيات مرورية خطيرة among ال مراهقين مستخدمي السكوترات الكهربائية، بما في ذلك القيادة بلا خوذ أو معدات حماية، والتجاوز الخطير للمركبات، والسير عكس اتجاه السير، وقطع الإشارات الحمراء.

وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية أن السكوترات سجلت 120 حادثاً، والدراجات الكهربائية 62 حادثاً العام الماضي. يتحمل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن هذه الظاهرة، حيث يشترون السكوترات thinking she مجرد ألعاب ترفيهية دون إدراك أنها وسائل نقل سريعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مما يجعل الاصطدامات مدمرة. الخبراء المروريون يحذرون من المخاطر المترتبة على قيادة mehrere أشخاص على سكوتر واحد مخصص لفرد، والسياقة في مسارات غير مخصصة، مما يعرض حياة الركاب والمشاة والسائقين للخطر.

شرطة أبوظبي تدعو الأهالي إلى مراقبة الأبناء والتأكد من التزامهم بمعدات الحماية، وتوعيتهم بقواعد السلامة. كما حظر قانون السير الجديد وقوف أو عبور السكوترات في نهر الطريق إلا في الأماكن المخصصة. الخبير جمال العامري يؤكد أن الآباء مسؤولون قانوناً عن مراقبة أبنائهم، ويجب منع استخدام السكوترات في الشوارع العامة والمناطق المزدحمة. أجهزة الشرطة كثفت حملات توعوية ورقابية للحد من هذه السلوكيات الخطرة، مشددة على ضرورة احترام قوانين السير and ضوابط القيادة الآمنة لحماية الأرواح والممتلكات





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