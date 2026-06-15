تهنئة قيادة الإمارات بالعام الهجري الجديد 1448

توجه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الإماراتي والشعوب العربية والإسلامية. وجاءت التهنئات مستوحاة من قيم الهجرة النبوية الشريفة، مع الدعاء بأن يكون العام الجديد عام أمن واستقرار وازدهار للوطن والعالم.

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وعدد من سمو الشيوخ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

وقال صاحب السمو رئيس الدولة على موقع إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أتقدم بأطيب التهاني وصادق الأمنيات إلى شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية كافة سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام أمن واستقرار ونماء في منطقتنا والعالم أجمع. فيما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع إكس قائلاً: عام هجري جديد.. نستقبله بتفاؤل يتسع للعالم.. نستقبله بدعوات أن يديم الله على شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية الخيرات والبركات والاستقرار والازدهار..

حفظ الله أوطاننا وأهلنا.. وكل عام وأنتم بخير. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: العام الهجري الجديد مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف نسأل الله أن يكون عاماً مباركاً تزدهر فيه الإنجازات وتعم فيه الطمأنينة والخير على الجميع وأن يديم على وطننا وقيادته الأمن والرخاء عام هجري سعيد وكل عام وأنتم بخير.

رفع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أسمى التهاني إلى القيادة الرشيدة وقال سموه: مع إطلالة العام الهجري الجديد نستحضر ذكرى الهجرة النبوية المباركة التي غيّرت مجرى التاريخ ونستذكر سيرة خير البرية الذي جاء بخيرَي الدنيا والآخرة فكان نبراساً منيراً وهادياً إلى الحق معلماً للإنسانية بأسمى قيم الرحمة والعدل ومكارم الأخلاق. وأضاف سموه: وببهذه المناسبة نرفع أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية سائلين الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والأمن والازدهار وأن يعيده على الجميع باليُمن والسلام والخير.

فيما قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي: نستقبل عاماً هجرياً جديداً مستلهمين من السيرة النبوية معاني الإيمان والثبات وحسن التوكل وما حملته من دروس خالدة في بناء الإنسان والمجتمع على القيم نسأل الله أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه وأن يجعل هذا العام خيراً وسلاماً على الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني: أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد سائلين المولى عز وجل أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والأمن والازدهار وأن يديم على وطننا نعمة الاستقرار والتقدم وأن ينعم على المنطقة والعالم بالسلام والرخاء.

كما قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: نهنئ الإمارات قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ونحتفي ببداية عامٍ جديد في ظلّ القيم العظيمة التي قامت عليها أمّتنا جعله الله عاماً حافلاً بالعطاء والبركة والخير للعالم أجمع وكلّ عامٍ وأنتم بخير. وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية داعين الله أن يكون عاماً يحمل الخير والبركة والسلام وعاماً تزدهر فيه الأوطان وتترسخ فيه قيم الخير والتسامح والعطاء.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة: مع إشراقة عام هجري جديد نسأل الله أن يجعله عاماً تُغرس فيه الطمأنينة في القلوب وتُفتح فيه أبواب الخير وتتحقق فيه الأمنيات وأن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية والتوفيق في القول والعمل.. أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.

كما قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: في مستهل العام الهجري الجديد 1448ه نسأل الله أن يجعله عاماً مباركاً تتحقق فيه الطموحات وتتواصل فيه مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأله سبحانه أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ويوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم وأن يكون هذا العام حافلاً بالسلام والبركة والإنجازات المتواصلة.

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين قائلاً: بحلول العام الهجري الجديد 1448 نسأل المولى القدير المزيد من النجاح والازدهار لدولة الإمارات وأن يكون العام الجديد عام خير وسلام وأمن وأمان للعالم أجمع.. وكل عام وأنتم بخير.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: أرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد 1448ه مستلهمين من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والعزم والأمل.. نسأل الله أن يجعله عام خير وإنجاز وازدهار وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء وعلى العالم السلام والطمأنينة.. كل عام وأنتم بخير.. وعام هجري مبارك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: عام هجري جديد نستحضر فيه القيم النبيلة التي أرستها الهجرة النبوية الشريفة وفي مقدمتها الإيمان والعزيمة والتسامح والإنسانية نسأل الله أن يكون عاماً حافلاً بالخير والعطاء تزدهر فيه الأوطان وتسعد فيه الشعوب وننعم بالاستقرار والسلام في العالم أجمع





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العام الهجري الجديد تهنئة الإمارات الهجرة النبوية القيادة الرشيدة

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