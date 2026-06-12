تهديدات جديدة من مجموعة حنظلة الإيرانية لاختراق طائرات إف بي آي المسيّرة وكأس العالم

مجموعة القرصنة حنظلة الموالية لإيران تعلن اختراق أنظمة طائرات إف بي آي المسيّرة وتهدد بطولة كأس العالم 2026، فيما تعرض أميركا مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنهم.

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية حنظلة ، التي يُعتقد أنها مرتبطة ب إيران ، أنها تمكنت من اختراق أنظمة الطائرات المسيّرة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ( إف بي آي )، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشارت المجموعة في بيان نشرته على موقع سايت المتخصص بمتابعة الجماعات الجهادية إلى أن المقرصنين تمكنوا لأشهر من الوصول إلى جميع الصور وجميع المشتبه بهم الذين التقطتهم طائرات مسيّرة من نوع إف بي في التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأوضحت المجموعة أن هذه الطائرات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه وفحص لوحات السيارات، وتستخدم في مكافحة الإرهاب. وجاء في البيان تحذير للسلطات الأميركية: عليكم تشديد إجراءات الأمن في كأس العالم، فنحن لا نطيق بعض هذه الفرق على الإطلاق.

لا تنسوا: طائرات إف بي في منتشرة في كل مكان، لا تدري متى قد تجد إحداها طريقها إلى حافلة فريقكم. ووفقا للمعلومات المتاحة فإن هذا التهديد يأتي في وقت يشهد توتراً متزايداً بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الضربات الأميركية الإسرائيلية على طهران في فبراير الماضي، والتي أدت إلى اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط. وقد حذرت وزارة العدل الأميركية من احتمال وقوع هجمات إلكترونية من قبل جهات إيرانية رداً على تلك الضربات.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أعضاء مجموعة حنظلة. كما سبق للمجموعة أن ادعت في مارس الماضي اختراق حساب البريد الإلكتروني لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونشرت صوراً شخصية ومواد أخرى على الإنترنت.

وقد تم حظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأميركية التي تستضيف مباريات كأس العالم، وكذلك فوق فعاليات المشجعين المرتبطة بالبطولة، حيث تم تخصيص جزء من منحة فيدرالية بقيمة 500 مليون دولار لتدريب الشرطة المحلية والفيدرالية على مواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة غير المرخصة في البطولة. ويشار إلى أن أحد المقاطع المصورة للاختراق المفترض تم إنتاجه في الواقع بواسطة منصة برمجيات في ديسمبر 2024 للترويج لاستخدام قسم شرطة أميركي لتقنية المنصة في مسح أضرار الأعاصير.

وتثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن أمن البطولة الرياضية الأضخم في العالم، خاصة مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في الهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية. وتتطلب مواجهة هذه التهديدات جهوداً استخباراتية وأمنية مشتركة بين الدول الثلاث المستضيفة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويبقى السؤال الرئيسي: هل ستنجح مجموعة حنظلة في تنفيذ تهديداتها؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات الأميركية لحماية اللاعبين والجماهير؟.

وفي هذا الصدد، أكد مسؤولون أميركيون أنهم يعملون على تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الطائرات المسيّرة، مع استمرار التحقيقات لتعقب المقرصنين وردع أي هجمات محتملة. كما أن التعاون مع السلطات الإيرانية يبدو مستبعداً في ظل الوضع السياسي المتأزم، مما يزيد من صعوبة تحديد مصدر التهديدات والتعامل معها بشكل فعال. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة حنظلة ليست وليدة اللحظة، بل سبق لها أن استهدفت مؤسسات غربية وإسرائيلية في عمليات قرصنة سابقة، مما يجعل تهديداتها محل اهتمام جدي من قبل الأجهزة الأمنية.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم في ظل هذه الظروف المشحونة بالتوترات، تبقى أعين العالم على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع هذا التحدي الأمني غير المسبوق





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حنظلة إيران إف بي آي طائرات مسيّرة كأس العالم

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