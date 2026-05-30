تهديدات أمريكية باستئناف الهجمات على إيران في حال فشل المفاوضات

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما يسعى ترامب لصفقة شاملة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أن المخزونات العسكرية الأمريكية كافية لتنفيذ عمليات واسعة في المنطقة وحول العالم.

وجاءت تصريحات هيجسيث خلال مشاركته في حوار شانغري-لا، المنتدى الآسيوي لقادة الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين، حيث شدد على أن واشنطن لم تدر ظهرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم انخراطها في الصراع مع إيران، قائلا إن الولايات المتحدة قادرة على القيام بمهام متعددة في وقت واحد من خلال تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية وزيادة إنتاج الذخيرة بشكل كبير. وأوضح هيجسيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إبرام صفقة كبيرة مع إيران تضمن عدم حصولها على سلاح نووي، واصفا ترامب بأنه صبور في المفاوضات.

وفي تطور مواز، قال ترامب يوم الجمعة إنه سيعقد اجتماعا في غرفة آمنة بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن اقتراح لإنهاء الحرب مع إيران، والذي ينص على تمديد الهدنة المبرمة في أوائل أبريل لمدة 60 يوما أخرى تمنح المفاوضين الوقت للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع. وتأتي هذه التطورات بعد أن أسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عن مقتل الآلاف، معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية حادة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

على صعيد منفصل، شهدت العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي توترا جديدا بعد سقوط طائرة مسيرة قرب الحدود الرومانية، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري في أوروبا الشرقية. لكن التركيز يبقى منصبا على الملف الإيراني حيث تتجه الأنظار إلى نتائج المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران برعاية وساطة دولية، وسط توقعات بأن يكون القرار الحاسم خلال الأيام المقبلة.

ويؤكد المحللون أن أي فشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف في الشرق الأوسط، مع تداعيات خطيرة على الأمن العالمي واستقرار أسواق الطاقة. وتستمر الجهود الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ الهدنة ودفع الأطراف نحو حل سياسي شامل ينهي الصراع المستمر منذ أشهر





