تنويه الاتحاد القاري عن أفضل لاعب شاب في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدد 10 لاعباً

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال حدث "نجم المستقبل" المخصص للاعبين الأحفاد، على تمثيل الخمس مجموعات المختلفة في آسيا التي تضم فرق بكاملها، وذلك من أجل تشجيع المواهب الفائقة والجديدين على المشاركة في أقل مستويات المسابقة.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين ل جائزة أفضل لاعب شاب "نجم المستقبل" بتصويت الجماهير، وذلك عن موسم 2025 - 2026 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين نجحوا في إثبات قدراتهم على التألق خلال البطولة القارية، وبرزوا كجيل جديد من المواهب الشابة المستعدة لرسم مستقبل كرة القدم الآسيوية.

أكد الاتحاد القاري أن محمد جمعة يعد أصغر اللاعبين سناً ضمن القائمة، لكنه لم يتأثر بضغوط المنافسة، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في ست مباريات، وساهم تهديفياً في مباراتين متتاليتين، بعدما سجل أمام الأهلي السعودي حامل اللقب، ثم صنع هدفاً في الفوز على تراكتور ضمن دور الـ16. وضَع استراتيجية في حراسة المرمى كان أبرزها من بين لاعبي شباب الأهلي حمد المقبالي، رغم كونه من أصغر لاعبي شباب الأهلي سناً، أصبح الخيار الأول في حراسة المرمى، حيث حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من أصل 11 مباراة، مشيراً إلى أن ثبات مستواه كان عاملاً أساسياً في وصول الفريق الإماراتي إلى الدور قبل النهائي.

التزمت القائمة أيضاً: لاعبا الأهلي السعودي محمد عبد الرحمن وصالح أبو الشامات، ولاعب جوهور دار التعظيم عارف أيمن، ولاعب ناساف سردوربيك بهروموف، ولاعبا ملبورن سيتي ماكس كابوتو وماركوس يونس، ولاعب الغرافة أيوب علوي، ولاعب بوريرام يونايتد سوفانات مولانتا





