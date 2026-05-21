تنديد دولي واسع بتصرفات بن غفير مع ناشطي أسطول الصمود

موجة غضب عالمية وانقسام داخلي حاد في إسرائيل بعد نشر وزير الأمن القومي مقطع فيديو يوثق إهانة وتعنيف ناشطين دوليين كانوا في طريقهم لكسر حصار غزة.

تسبب وزير الأمن القومي ال إسرائيل ي المتطرف إيتمار بن غفير في اندلاع موجة عارمة من الغضب والاستنكار على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عقب قيامه بنشر مقطع فيديو مثير للجدل عبر حسابه على منصة إكس.

يظهر المقطع مجموعة من الناشطين الذين تم احتجازهم ضمن ما يعرف بأسطول الصمود، وهو الأسطول الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في عرض البحر أثناء محاولته كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وفي الفيديو، ظهر الناشطون وهم مقيدو الأيدي وجاثون على ركبهم في وضع مهين، بينما قام بن غفير بالترحيب بهم بعبارة 'أهلا بكم في إسرائيل'، في إشارة تحمل سخرية واضحة وتحدياً للمجتمع الدولي.

كما وثق المقطع لحظات تواجد بن غفير على متن سفينة عسكرية وداخل مركز احتجاز، حيث قام بالتلويح بعلم إسرائيل وترديد شعارات 'تحيا إسرائيل' أمام المحتجزين، بل ووصل الأمر إلى دفع بعض الناشطين بعنف إلى الأرض عندما حاولوا الهتاف من أجل 'فلسطين حرة حرة'، مما عكس حالة من التعالي والقسوة في التعامل مع مدنيين غير مسلحين. هذا السلوك الاستفزازي لم يمر مرور الكرام، بل أثار ردود فعل دولية حادة وشديدة اللهجة.

فقد عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بالسفير مايك هاكابي، عن استهجانها الشديد لهذه الأفعال التي وصفها بـ 'المشينة'، معتبراً أن بن غفير قد خان كرامة أمتها من خلال هذا التصرف، رغم وصفه للمناورة بالغباء. ومن جانبها، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن المعاملة التي تعرض لها المحتجون، وخاصة المواطنين الإيطاليين منهم، هي معاملة غير مقبولة تماماً وتنتهك أبسط قواعد الكرامة الإنسانية.

وفي تركيا، كان الهجوم أكثر حدة، حيث وصفت وزارة الخارجية التركية العقلية التي تدير بها الحكومة الإسرائيلية شؤونها بأنها عقلية همجية وعنيفة، معتبرة أن تصرفات بن غفير هي مرآة تعكس الوجه الحقيقي لحكومة بنيامين نتانياهو. ولم تتوقف التنديدات عند هذا الحد، بل قامت فرنسا عبر وزير خارجيتها جان نويل بارو باستدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن استنكار باريس الشديد وطلب توضيحات رسمية، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته نيوزيلندا التي أعربت عن مخاوف بالغة إزاء هذه الانتهاكات.

كما دخلت بولندا على خط الأزمة من خلال وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي، الذي أكد أن الدولة العبرية لا تملك الحق في إساءة معاملة مواطنين بولنديين لم يرتكبوا أي جريمة، مشدداً على أن العالم الديمقراطي لا يرضى بمعاناة المحتجزين. وعلى الصعيد الداخلي، شهدت الحكومة الإسرائيلية انقساماً واضحاً واشتباكات كلامية حادة.

فقد خرج رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ببيان أكد فيه أن طريقة تعامل بن غفير مع الناشطين لا تتماشى مع القيم والمعايير التي تدعي إسرائيل الالتزام بها، موجهاً بضرورة ترحيل المحرضين في أسرع وقت. أما وزير الخارجية جدعون ساعر، فقد كان أكثر صراحة في انتقاده، حيث وصف ما قام به بن غفير بأنه استعراض مخزٍ تسبب عمداً في إلحاق الضرر بسمعة دولة إسرائيل دولياً، وأشار إلى أن هذا التصرف أفسد جهوداً مهنية جبارة بذلها جنود الجيش وموظفو الخارجية لتقديم صورة مختلفة عن الدولة.

ورغم هذه الانتقادات اللاذعة من أقرب زملائه في الحكومة، إلا أن بن غفير رد بكل تحدٍ، مؤكداً أنه فخور بكونه المسؤول عن الجهات التي تصدت لمن وصفهم بدعم الإرهاب، معتبراً أن الصور التي أثارت الجدل هي مصدر فخر كبير له، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراثه بالضغوط الدبلوماسية أو التوازنات السياسية الداخلية. تأتي هذه الأحداث في سياق محاولة دولية لكسر الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، حيث أبحرت نحو خمسين سفينة من تركيا في مبادرة إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات العاجلة من غذاء ومياه وأدوية ووقود للسكان الذين يعانون من ظروف معيشية كارثية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وقد بدأت القوات الإسرائيلية في اعتراض هذا الأسطول قبالة سواحل قبرص، مما حول المهمة الإنسانية إلى مواجهة سياسية وحقوقية. إن هذه الواقعة تسلط الضوء على التوتر المتصاعد بين التوجهات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية وبين الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، وتكشف عن حجم الفجوة في إدارة الأزمات الدبلوماسية، حيث تتحول القضايا الإنسانية إلى أدوات للصراع السياسي الداخلي، مما يزيد من عزلة إسرائيل الدولية ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدي حماية المدنيين والناشطين من الممارسات التعسفية





