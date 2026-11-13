تنحي جنسن هوانغ عن إنفيديا وسط تراجع سعر السهم وصعود الذكاء الاصطناعي

تقرير شامل عن انتهاء فترة جنسن هوانغ الرئاسية في إنفيديا، وتأثير المزاعم الشخصية على القيمة السوقية للشركة، ومستقبل قيادة قطاع الرقائق والتقنية العالمية.

شهد قطاع التكنولوجيا العالمي تحولاً جذرياً في القيادة بعد التقارير التي أفادت بانتهاء فترة جنسن هوانغ الرئاسية على رأس شركة إنفيديا ، حيث واجه المؤسس والمدير التنفيذي السابق تحديات شخصية أثرت بشكل مباشر على مسار الشركة. كان هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، قد ارتقى من مناصب بسيطة في مجال خدمة المطاعم ليصبح الوجه الأبرز في ثورة الذكاء الاصطناعي ، غير أن مزاعم العلاقات الشخصية المثيرة للجدل كانت الشرارة التي أطلقت هذه التغييرات المصيرية. بدأت رحلة هوانغ الحقيقية بعيداً عن أضواء الصناعة التقنية، حيث عمل في سنوات مراهقته بالولايات المتحدة في غسل الأطباق، وهي التجربة التي وصفها لاحقاً بأنها دربتّه على التواضع والعمل الجاد وإدارة التعاملات البشرية بشكل فعال.

مسيرة هوانغ من غسل الأطباق إلى قمة التقنية

وُلد جنسن هوانغ في تايوان، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة ليبدأ فصلًا جديدًا من حياته، حيث استكمل دراسته الأكاديمية والحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوريغون عام 1984، تلتها درجة الماجستير من جامعة ستانفورد عام 1992. وبعد سنوات طويلة من النجاح، عاد هوانغ إلى المطعم الذي عمل فيه سابقاً بصورة مختلفة تماماً، إذ ارتدى مريلة العمل خلال فعالية لشركة إنفيديا عام 2025، في لفتة رمزية استحضر بها بداياته المهنية البسيطة، بعدما أصبح واحداً من أغنى رجال العالم وأكثرهم تأثيراً في صناعة التكنولوجيا. هذا الانتقال المهني يعكس قدرة هوانغ على ربط الماضي بالحاضر، واستخدام سرده الشخصي كأداة لإلهام موظفيه والمستثمرين على حد سواء.

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تقنية الرقائق ودور وحدات معالجة الرسومات

منذ انطلاقتها، ركزت شركة إنفيديا على تطوير رقائق معالجة الرسومات لأجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتحول منتجاتها إلى عنصر محوري لا غنى عنه في صناعة الذكاء الاصطناعي. كان التحول الأهم مع تطور وحدات معالجة الرسومات (GPU)، التي أثبتت قدرتها الفائقة على تنفيذ عمليات حسابية متزامنة ومعقدة بسرعة كبيرة، ما جعلها الأنسب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ومعالجة كميات ضخمة من البيانات. كما عززت إنفيديا موقعها الرائد من خلال تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الرقائق المتقدمة والبرمجيات، وفي مقدمتها منصة CUDA، التي أصبحت أداة أساسية وأساسية للمطورين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

النمو المالي القياسي والقيمة السوقية الضخمة

لم يكن نجاح إنفيديا وليد طفرة الذكاء الاصطناعي وحده، بل جاء نتيجة رهان مبكر على الإمكانات الحاسوبية لوحدات معالجة الرسومات، ففي عام 1999، أطلقت الشركة بطاقة GeForce 256، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أول وحدة معالجة رسومات متكاملة من نوعها. ومع مرور الوقت، اكتشف الباحثون أهمية هذه التقنية في تطوير أنظمة التعلم العميق، وبرز دور رقائق إنفيديا في تطوير شبكة AlexNet عام 2012، التي شكلت محطة مهمة في تطور الذكاء الاصطناعي الحديث. ومع إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، دخلت إنفيديا مرحلة غير مسبوقة من النمو، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبلغت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار في مايو 2023، قبل أن تتجاوز خمسة تريليونات دولار في أكتوبر 2025، لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذا المستوى.

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المزاعم الشخصية وتراجع القيمة السوقية

تراجعت القيمة السوقية لإنفيديا إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال أسبوعين، بعدما كانت قد تجاوزت حاجز خمسة تريليونات دولار، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار تتعلق بعلاقات شخصية منسوبة إلى جنسن هوانغ، من بينها علاقات مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين. وتُقدر ثروة هوانغ بنحو 145 مليار دولار، وفقا لبيانات بلومبيرغ، فيما يمتلك حصة تبلغ 3.6% من أسهم إنفيديا، ما يجعله واحداً من أغنى رجال العالم. هذا التراجع الحاد في القيمة السوقية يعكس مدى حساسية سوق الأسهم تجاه الاستقرار الإداري والشخصي للقادة الذين يحملون على أكتافهم مستقبل قطاعات تقنية كاملة، وكيف يمكن للأخبار المتعلقة بالحياة الخاصة أن تؤثر مباشرة على ثقة المستثمرين.

إرث هوانغ ومستقبل شركة إنفيديا

لم تقتصر أسباب نجاح جنسن هوانغ على خبرته الهندسية، بل امتدت إلى قدرته على التواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين والعملاء وصناع القرار، فقد وصفه أحد المطلعين على قطاع التكنولوجيا في بريطانيا بأنه يمتلك قدرة استثنائية على التواصل والتفاعل، مشبهاً إياه بالسياسي المحترف، ومعتبرا أن قطاع التكنولوجيا فقد برحيله واحداً من أبرز المتحدثين باسم الصناعة. كما نجح هوانغ في بناء علاقات مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وظهر في مناسبات دولية إلى جانب قادة عالميين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصفه مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا، بأنه تايلور سويفت عالم التكنولوجيا، في إشارة إلى حجم شهرته وتأثيره داخل القطاع، بينما في كتاب The Thinking Games، يروي الصحفي ستيفن ويت تفاصيل مقابلة أجراها معه عام 2024، بدا خلالها هوانغ مرهقا ومنفعلا أثناء مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، ناقش خلالها انخفاض تكاليف الإنتاج ورفض المخاوف المتعلقة بالوظائف، مما أبرز تعقيد شخصية تقود ثورة تقنية عالمية.