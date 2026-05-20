تناول كميات نوم منتظمة مرتبط بـسرعة الشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة

استخدم الفريق البحثي بيانات نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة لتحليل العلاقة بين عدد ساعات النوم ومعدل تدهور وظائف الأعضاء الحيوية مع التقدم في العمر. وقد أدى التحليل إلى تحديد العلاقة بين عدد ساعات النوم ومعدل الشيخوخة البيولوجية لدى المشاركين. وقد تم تقييم الشيخوخة واستجسامه في 17 نظامًا حيويًا مختلفًا في الجسم، بما في ذلك المخ، والقلب، والكبد، والصدر، والجهاز المناعي، وكذلك أنظمة أخرى مرتبطة بالتمثيل الغذائي والصحة العامة. وخلص الفريق إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات أو أكثر من ثماني ساعات في اليوم يواجهون معدلات أعلى من الشيخوخة البيولوجية مقارنة بمن يحافظون على عدد ساعات نوم معتدل.

كشفت دراسة علمية حديثة أن النوم لا يؤثر فقط على النشاط والتركيز اليومي، بل قد يكون عاملاً حاسماً في سرعة شيخوخة أعضاء الجسم المختلفة، بما في ذلك القلب والمخ والكبد والرئتان والجهاز المناعي.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، بهدف رصد العلاقة بين عدد ساعات النوم ومعدل تدهور وظائف الأعضاء الحيوية مع التقدم في العمر. وشملت الأبحاث تقييم الشيخوخة في 17 نظاماً حيوياً مختلفاً داخل الجسم، من بينها المخ، والقلب، والكبد، والرئتان، والجهاز المناعي، إضافة إلى أنظمة أخرى مرتبطة بالتمثيل الغذائي والصحة العامة





