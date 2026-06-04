تناول الحلويات: بين المخاطر والفوائد في إطار الاعتدال الغذائي

توضح الخبرات الحديثة كيفية تأثير الحلويات على صحة القلب والكبد، وتقدّم نصائح عملية لاختيار بدائل صحية تعزز التوازن الغذائي وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

يُعدّ الإفراط في تناول ال حلويات اليومية عادةً غير صحية، إلا أنّ تأثيرها على الجسم يتوقف إلى حدّ كبير على كمية وسلامة النوع المستهلك. فبينما قد يفضي استهلاك كميات مفرطة من السكر يات إلى اضطرابات صحية خطيرة، يمكن لبعض الخيارات المعتدلة أن تشكّل جزءًا من نظام غذائي متوازن إذا ما تم اختيارها بعناية.

تشير الأبحاث إلى أنّ تناول كميات كبيرة من السكر المضاف يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب، حيث تُعدّ الحلويات أحد أبرز مصادر السكر في الوجبة اليومية. لذلك يوصي الخبراء بعدم تجاوز نسبة السكريات المضافة عن 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، لتفادي التأثيرات السلبية على ضغط الدم ومستوى الكوليسترول. كما أن بعض الحلويات الغنية بالدهون المشبعة - مثل المخبوزات السميكة والآيس كريم - قد تؤثّر سلبًا على صحة الكبد، وتزيد احتمال تطوّر مرض الكبد الدهني غير الكحولي عند تناولها بصورة مفرطة.

ومع ذلك، يرى المختصون أنّ الاستهلاك المعتدل للحلوى يساعد على بناء علاقة صحية ومتناغمة مع الطعام، حيث يُقدّم للباحثين عن الإشباع النفسي خيارًا يخفّف من الشعور بالحرمان ويحدّ من نوبات الشراهة أو الإفراط في الأكل. وفي الوقت نفسه، تحتوي بعض الأنواع على عناصر غذائية مفيدة، لا سيما تلك التي تشمل الفواكه الطازجة، المكسرات، الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الألبان قليلة الدسم؛ فهذه المكوّنات تزود الجسم بالكالسيوم، مضادات الأكسدة، البروتين والدهون الصحية.

لتحويل الحلويات إلى خيارات أكثر فائدة، ينصح خبراء التغذية باللجوء إلى بدائل صحية مثل اختيار الدقيق الكامل أو بدائل الدقيق الأبيض كدقيق الشوفان أو اللوز، واستخدام السكريات الطبيعية المتوفرة في الفواكه بدلاً من السكر المكرر. كما يمكن تعزيز محتوى البروتين عبر إضافة الزبادي اليوناني أو الجبن القريش بدلاً من الزبدة والكريمة في الوصفات التقليدية.

وتؤكد التوصيات ضرورة مراقبة كميات السكر والدهون خصوصًا لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا، حيث يُعتبر الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة الحياة





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