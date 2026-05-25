تمرد المعنى على الحرف: رحلة عرفانية عميقة للكاتب رائد شهيب

كتاب "تمرد المعنى على الحرف" للكاتب رائد شهيب، 128 صفحة من التأملات الروحية والفلسفية، يطرح أسئلة وجودية دون حلول جاهزة، ويدعو القارئ إلى تجربة داخلية ناضجة بعيدًا عن الوهم والوعظ.

أصدر دار النهر مؤخرًا كتابًا يحمل عنوان "تمرد المعنى على الحرف… تجربة عرفانية مستقاة من نهج السدها" للكاتب رائد سامي شهيب. يتكون الكتاب من 128 صفحة مقسمة إلى 12 فصلاً، وتبدأ رحلته بمقتديين أدبيين يفيضان بالبلاغة وروعة التعبير، لتستمر بعد ذلك سلسلة من التأملات العميقة في المفردات، الألفاظ، الدلالات، والمفاهيم الوظيفية للغة.

يفتتح المؤلف عمله بمقدمة صريحة يوضح فيها أن الإبداع لا ينطلق من جمع شظايا المعرفة المستعارة أو اقتباس نصوص من التراث، بل ينبثق من تجربة عرفانية طويلة وشخصية، يتجسد فيها الانغماس في الذات والسعي نحو فهم أسرار الوجود. يضع الكاتب بين يدي القارئ أسئلة وجودية لا تقدم إجابات جاهزة، وإنما تدعوه إلى الغوص داخل نفسه، واستخلاص المعنى عبر تأملات داخلية ناضجة، محولًا عملية القراءة إلى وقفة تأملية لا إلى تلقين فكري.

في الفصول المتتالية ينقلك الكتاب إلى مساحات فكرية وروحية تتحدى المفاهيم التقليدية، حيث يجرؤ شهيب على طرح سؤال يتجنب كثير من الكتاب الروحيين: ماذا يحدث للإنسان عندما يواجه حافة الموت؟ يصف هذه اللحظة بـ"انفجار الفقاعة الوهمية" التي تحيط بالذات، لتكشف عن وجهاً صريحًا أمام مرآة لا تجامل ولا تحجب الحقيقة. يصف الكاتب تجاربه الشخصية، موضحًا أنه كان من أولئك الذين وصلوا إلى هذا البرزخ الإنساني، فكانت لحظة التحول تلك نقطة فاصلة في وعيه، ومضة رحمة تنقذه من غفوة الأوهام.

يتطرق إلى أن هذا الحدث لا يبقى مجرد تجربة عابرة، بل يتحول إلى محاكاة صامتة لسحب ستار المشهد الأخير على مسرح الحياة، فتنتهي الرحلة إلى ما هو أبعد من الوجود المادي. الكتاب لا يُصنّف كوعظة دين أو كنظرية أكاديمية صلبة، ولا يُعَدّ تمردًا عن المنطق العادي، بل هو وقفة جريئة أمام مرآة الحقيقة، تدعو القارئ للنظر إلى ذاته بجرأة وتقدير. يهدف شهيب إلى النخبة الفكرية التي تسعى لتذوق تجربة عرفانية حقيقية، لا إلى وهم امتلاك المعنى أو تملك النصوص.

يظل النص غنيًا بالتراكيب البلاغية والعبارات العميقة التي تستلهم من التراث الروحي دون أن تكون اقتباسًا منه، بل صوتًا أصيلًا يخرج من تجربة داخلية متقنة. إن هذا العمل يُعَدّ دعوة صادقة للانفتاح على مسارات جديدة من الوعي، وإعادة تعريف علاقة الإنسان بالمعنى واللغة، في زمن تسوده الضوضاء السطحية، ليصبح القارئ ساعيَ ضوءٍ في دلائل الروح





