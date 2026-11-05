تمديد عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ حتى 2029 بعد تتويجه بالكرة الذهبية

أعلن بايرن ميونيخ تمديد عقد المهاجم الإنجليزي هاري كين لموسمين إضافيين حتى صيف 2029، عقب تتويجه بالكرة الذهبية وإحرازه أرقاماً قياسية مع الفريق البافاري.

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسميًا، الخميس، عن تمديد العقد الرسمي للمهاجم الإنجليزي هاري كين لموسمين إضافيين، ليرتبط اللاعب مع الفريق البافاري حتى نهاية موسم صيف 2029. تأتي هذه الخطوة المؤسسية بعد فترة حاسمة من الإنجازات الفردية والجماعية، حيث توج كين مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

تفاصيل العقد والإنجازات الفردية المذهلة

يُعد هاري كين، البالغ من العمر 33 عاماً، قائد المنتخب الإنجليزي وأفضل هداف في تاريخه بـ91 هدفاً في 125 مباراة، قد شهد أفضل موسم في مسيرته منذ انتقاله من نادي توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023. وقد تمت عملية التمديد بعد عشرة أيام فقط من تتويجه بالكرة الذهبية، مما يعكس الثقة العميقة بين اللاعب والنادي. وقد صرح كين في بيان رسمي للنادي بأنه يشعر بالارتياح التام في ميونيخ، حيث تحظى عائلته بالسعادة، وهو متحمس جداً لتحقيق مزيد من الألقاب مع هذا النادي العريق.

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خلال فترة وجوده في ميونيخ، أحرز كين بالفعل ثمانية ألقاب، بما في ذلك لقبين في الدوري الألماني، وكأسين سوبر ألمانية، وكأس ألمانيا واحدة واحدة. كما أصبح أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونيخ بعد أن دفع النادي نحو 100 مليون يورو، أي ما يعادل 112 مليون دولار، لشراء خدماته من توتنهام. وتجاوز حاجز الـ100 هدف في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ في وقت قياسي بلغ 98 مباراة فقط، محققاً رقماً استثنائياً.

الأرقام القياسية وتصريحات القيادة

حقق هاري كين نتائج مذهلة على الصعيد الإحصائي، حيث سجل 156 هدفاً في 161 مباراة شاملة لجميع المنافسات. وقد تصدر قائمة هدافو البوندسليغا في مواسمه الثلاثة الأولى، مسجلاً 36 هدفاً في موسم 2023-2024، و36 هدفاً في موسم 2025-2026، و26 هدفاً في موسم 2024-2025. بالإضافة إلى ذلك، فاز الحذاء الذهبي الأوروبي في عامي 2024 و2026، كما أحرز 73 هدفاً في موسم 2025-2026، وهو رقم لم يتفوق عليه في القرن الحادي والعشرين سوى ليونيل ميسي.

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وفي معرض تعليقه على الإنجازات، وصف أوليفر هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، صفقة كين بأنها الأفضل في تاريخ النادي بعد الفوز في نهائي الكأس بأربعة أيام في مايو، عندما هزم بايرن شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث سجل كين ثلاثية كاملة. ويؤكد هونيس أن تأثير كين يتجاوز الأرقام والحصيات، حيث يلعب دوراً محورياً في بناء هجمات الفريق ويؤدي قيادة قوية داخل غرفة الملابس البافارية.

طموحات دوري الأبطال والمستقبل

رغم تراكم الألقاب المحلية والشخصية، لا تزال مسابقة دوري أبطال أوروبا بعيدة المنال، حيث لم يتمكن كين من التتويج بها رغم بلوغه نصف النهائي في عامي 2024 و2026. ومع ذلك، يمنحه العقد الجديد حتى 2029 فرصة مثالية للاستعداد والتوجيه نحو كأس أوروبا 2028، التي ستقام على أرضه في ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

يأتي استضافة المباراة النهائية في ملعب الفريق خلال كأس أوروبا 2028، والتي ستضم أيضاً إنجلترا واسكتلندا وويلز، كحافز إضافي للاعب والنادي لتحويل الحلم إلى واقع. ومن المتوقع أن يركز بايرن ميونيخ بشكل أكبر في المواسم المقبلة على ضمان الوصول إلى النهائي في دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر ملعب أليانتس أرينا نقطة انطلاق قوية لتحقيق هذا اللقب الذي ينقص سجل كين.

التأثير المحلي والدولي للمهاجم

لم يكن لتمديد العقد أهمية فقط على الصعيد الرياضي، بل يعزز أيضاً الاستقرار طويل الأمد للفريق في ظل المنافسة الشرسة على المستوى الأوروبي. يساهم كين بشكل مباشر في نجاحات الفريق من خلال قيادته الفنية وهدوءه تحت الضغط، مما جعله ركيزة أساسية في خطة بايرن ميونيخ المستقبلية. ومع استمرار شغف كين للفوز بالألقاب الجماعية التي افتقدها في إنجلترا، تزداد احتمالية تحقيق نجاحات كبرى مع بايرن ميونيخ خلال السنوات الثلاث المقبلة.