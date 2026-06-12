تماسيح وثعابين تهدد معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

كشفت تقارير عن ظهور تماسيح قرب معسكر المنتخب البرتغالي في ميامي، كما واجه المنتخب النرويجي والسويسري تحذيرات مشابهة بسبب وجود حيوانات خطيرة، مما يثير تساؤلات حول جاهزية مرافق التدريب في أمريكا لكأس العالم 2026.

تستمر الظواهر غير المعتادة في مرافقة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 ، حيث كشفت صحيفة "أ بولا" البرتغالية عن رصد ثلاثة تماسيح بالقرب من مقر تدريب المنتخب البرتغالي في مدينة ميامي ، ما أثار حالة من القلق داخل معسكر "برازيل أوروبا".

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن ملعب التدريبات الخاص بالمنتخب يقع بمحاذاة بحيرة شوهدت فيها تماسيح في محيط المجمع الرياضي، الأمر الذي دفع السلطات المنظمة إلى توجيه تحذيرات مباشرة للاعبين والجهاز الفني بضرورة توخي الحذر خلال فترة التحضيرات، خاصة مع تكرار ظهور هذه الزواحف في المنطقة. ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده في النهائيات، وسط ظروف غير معتادة تحيط بمقر الإقامة والتدريبات.

ولم يكن المنتخب البرتغالي الحالة الوحيدة، إذ واجه المنتخب النرويجي بدوره تحذيرات رسمية تتعلق بوجود ثعابين وتماسيح وحيوانات برية خطيرة بالقرب من معسكره التدريبي في ولاية نورث كارولاينا، ما أثار قلقاً داخل بعثة المنتخب. كما تلقى المنتخب السويسري تنبيهات مماثلة بعد رصد وجود أفاعي "الجرذان السامة" (رايتل سناك) في محيط ملاعب التدريب بمدينة سان دييغو، الأمر الذي دفع الطاقم الإداري إلى مراجعة إجراءات السلامة ورفع уровне التدابير الوقائية لحماية اللاعبين.

وتعيد هذه الحوادث المتكررة طرح تساؤلات حول الجوانب التنظيمية والبيئية المحيطة بمرافق تدريب المنتخبات المشاركة في كأس العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة، ومدى جاهزية تلك المنشآت لاستقبال الفرق الدولية في ظروف آمنة





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