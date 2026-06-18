تلفزيون الشارقة يعلن عن هوية بصرية جديدة باللون الفضي بمناسبة اليوبيل الفضي

قامت مؤسسة الشارقة للإعلام بتقديم هوية جديدة لتلفزيون الشارقة تشمل اللون الفضي وشعاراً يدمج ستة عشر معلمًا وإحدى الفعاليات البارزة في الإمارة، إلى جانب تجديد فواصل البرامج باستخدام تقنيات عالمية حديثة.

أعلنت مؤسسة الشارقة لل إعلام عن تفاصيل الهوية البصرية الجديدة ل تلفزيون الشارقة التي ستُطلق احتفالاً ب اليوبيل الفضي لتأسيس القناة في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي القناة لتجديد مظهرها وتحديث محتواها بما يتماشى مع تطلعات المشاهدين وتاريخ الإمارة الحافل بالمبادرات الثقافية والاجتماعية. تم اختيار اللون الفضي كلون أساسي للشعار الجديد، للدلالة على مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس القناة ورمزاً للإنجازات التي حققتها على مدار هذه الفترة. كما تم دمج ستة عشر فعالية ومعلمًا من أبرز معالم الشارقة في التصميم الجديد، لتصبح الهوية مرآة حية للروح الإبداعية للمدينة وتاريخها العريق.

في إطار التجديد التقني، قامت القناة بتحديث فواصل البرامج والفقرات الإعلانية باستخدام أحدث التقنيات العالمية ذات الجودة العالية، والتي تُطبق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بفضل التعاون مع فرق عمل أوروبية متخصصة وتكامل جهود إدارة الإبداع داخل تلفزيون الشارقة. سيتم عرض هذه الابتكارات في حفل تأسيس الهوية الجديد، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من البث اليومي للقناة، ما يعكس طموح المؤسسة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الابتكار الإعلامي بعد عقدين ونصف من تاريخها الذي بدأ في عام 1989.

تجسدت الفكرة المركزية للهوية الجديدة في دمج الثقافة والحداثة عبر اختيار معالم تمثل شريحة واسعة من نسيج المجتمع الشارقي. من موقع دوار الكتاب وقصر الثقافة، الذي يرمز إلى الهوية الثقافية والاستنارة، إلى مسجد النور الذي يعبّر عن الالتزام بالقيم العربية والإسلامية، وصولاً إلى جامعة الشارقة التي تمثل مركز العلم والمعرفة والحضارة.

هذه العناصر الستة عشر صُممت لتعمل كمنصات بصرية تُعزز من تفاعل المشاهدين مع البرامج وتُبرز الروابط بين المحتوى الإعلامي والتراث المحلي، مما يدعم رؤية القناة في أن تكون جسرًا يربط بين الماضي العريق ومستقبلٍ مُشرق يواكب التطورات التقنية والإعلامية الحديثة





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