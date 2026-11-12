تكريم المشاركين في تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان لدعم مرضى الجليلة

كرمت دبي الصحية ومجلس إدارة مؤسسة الجليلة المشاركين في تحدي ركوب الدراجات من برشلونة إلى باريس، والذي جمع أكثر من ثلاثة ملايين درهم لدعم رعاية مرضى السرطان والأبحاث الطبية.

في حدث إنساني وإنساني مميز، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية ، المشاركين في مبادرة تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان، وذلك تقديراً لجهودهم الجليلة في دعم برامج رعاية مرضى السرطان التي تقدمها مؤسسة الجليلة.

وقد حضر حفل التكريم الذي أقيم على مائدة عشاء خيرية فاخرة في فندق لو ميريديان دبي المطار، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي ألقى كلمة موجهة للحضور، كما ترأس الجلسة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة دبي الصحية، إلى جانب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومصطفى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة وصل للضيافة والترفيه، وعلي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، وغيدو دي وايلد، مؤسس المبادرة، والإعلامي توم أوركهارت الذي أدار الفعالية.

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مزاد الخير يتجاوز ثلاثة ملايين درهم لمرضى السرطان

وقد استهل الحفل بفقرة مزاد الخير التي حققت نتائج مبهرة، حيث بلغ إجمالي التبرعات المجمعة من خلال التحدي ثلاثة ملايين و333 ألف درهم، وهو مبلغ رمزي يوازي بدقة المسافة التي قطعها المشاركون والبالغة 3333 كيلومتراً، مما يعكس الترابط الوثيق بين الجهد البشري والإنجاز الخيري في خدمة المرضى. وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بشدة بالمشاركين في هذا التحدي الخيري وداعميه، مؤكداً أن المبادرة تجسد بوضوح القيم الأصيلة للعطاء والتكافل الاجتماعي المتجذرة بعمق في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على الأهمية البالغة لتضافر الجهود الإنسانية لخدمة المريض ورفعة الإنسان.

وقال سموه: إن هذا التحدي يمثل نموذجاً ملهماً وسامياً لتسخير الرياضة والنشاط البدني في إحداث أثر إيجابي وحقيقي في حياة المرضى، وبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم وأسرهم التي تمر بظروف صعبة. مشيراً إلى أن سموه يعتز بهذه الجهود النبيلة التي تعكس روح التضامن الوطني والمسؤولية المجتمعية العالية، والتي تنسجم تماماً مع الرسالة السامية لدبي الصحية الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان من خلال الرعاية المتكاملة والتعلم المستمر والاكتشاف العلمي والعطاء الدائم.

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من جانبه، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يحثنا باستمرار على أن رفاه الإنسان يجب أن يظل في صميم ومحور مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وأشار معاليه إلى أن قائدنا يحفزنا على إدراك أن قوة الأمم وتقواها تقاس بإنجازاتها الملموسة، وبدرجة رحمة أبنائها، وبما تقدمه من رعاية فائقة للمحتاجين والمتعافين.

الجليلة تجسد التزام دبي الخيري بتمكين المرضى والعلاج

وأضاف معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يولي رفاهية الإنسان اهتماماً كبيراً، ويجسّد في مبادراته المختلفة التزاماً راسخاً ورصيناً بخدمة العمل الإنساني والأعمال الخيرية. ولفت معاليه الانتباه إلى أن مؤسسة الجليلة، التي أسسها سموه، هي تجسيد حقيقي لهذا الالتزام الإنساني، فمن خلال تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب، والاستثمار الفاعل في البحوث الطبية المتقدمة، وتشجيع الأجيال المقبلة على العمل في مهن الرعاية الصحية، تمنح المؤسسة الأمل الحقيقي للأفراد والأسر الذين يواجهون تحديات صحية كبيرة.

وأشار إلى أن اختيار خمسة عشر دراجاً من جنسيات وثقافات مختلفة للانطلاق في رحلة من برشلونة إلى باريس أثبت أن الرحمة الإنسانية تتجاوز حدود الجنسية والدين والثقافة، وأن قطع هذه المسافة الشاقة على مدى خمسة وعشرين يوماً تطلب عزيمة استثنائية وانضباطاً عالياً، داعياً الجميع إلى مواصلة مسيرة الرحمة وخدمة الآخرين التي ألهمنا إياها هؤلاء الفائزون.