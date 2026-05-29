تكريم شاب هندي ل حسن أمانته في دبي

تتمتع شرطة دبي بتقدير كبير لجميع الأفراد الذين يظهرون حسن الأمانة، ويساهمون في تحسين الأمن والأمان في المجتمع. وفي هذا السياق، تم تكريم شاب هندي ل حسن أمانته بعد أن عثر على مبلغ 100 ألف درهم في موقف كرم مركز شرطة الرفاعة في دبي، وسلمه إلى المركز، لتتم إعادتها إلى صاحبها الذي فقدها دون أن يَعلم، وذلك في غضون 3 ساعات فقط.

استقبل العقيد أحمد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة الرفاعة، الشاب محمد ألي شيراكال، في المركز وكرمه على حسن أمانته. وأكد العقيد بن حضيبة أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات لمراكز الشرطة من أجل تسلميها لأصحابهم، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات، مُشيداً بأمانة الشاب محمد وحرصه على تسليم المبلغ للمركز من أجل إعادته لصاحبه.

وذكرت الشرطة أن صاحب المبلغ، مالك شركة خاصة في مجال الشحن، توجه إلى أحد البنوك وسحب مبلغ 200 ألف درهم ووضعه في ظرف ورقي، ثم خرج مسرعاً نحو سيارته دون أن يُغلق الظرف بإحكام، فسقطت رُزمة مكونة من 100 ألف درهم من الظرف دون أن ينتبه، حيث صعد إلى سيارته وغادر المكان. وعثر الشاب محمد على المبلغ في موقف كرم المركز، فأقدم على تصويره وتصوير المكان الذي عثر عليه فيه، ثم توجه إلى مركز شرطة الرفاعة وسلم المبلغ، وأرشد شرطة دبي إلى المكان.

وتمكن مركز شرطة الرفاعة من إجراء تحرٍ ومتابعة ليتمكن من التعرف إلى هوية صاحب المبلغ المالي في غضون 3 ساعات فقط، حيث تواصل المركز مع صاحب المبلغ الذي فوجئ بأنه كان قد أسقط المبلغ دون أن يلاحظ ذلك، فحضر إلى المركز واستلم المبلغ المالي. وعبر صاحب المبلغ عن شكره الجزيل إلى شرطة دبي والشاب الذي عثر على المال، مثنياً على مستوى الأمن والأمان في إمارة دبي.





