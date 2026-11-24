ارتفع مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي قرب أعلى مستوى في عامين مدعوماً بانتعاش أسواق الذكاء الاصطناعي وتوقعات رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، ليسجل عند 104.32 نقطة، بعد أن سجل ذروة عند 104.53 نقطة في الجلسة السابقة. يأتي هذا الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، حيث تقف العملة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوى لها في 20 شهراً، مما يعكس قوة ملحوظة في السوق العالمية.

عامل تعين هوانغ في إنفيديا يرفع الدولار

أعادت شركة إنفيديا تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً للشركة أمس الاثنين، وهو القرار الذي أعطى زخماً جديداً لارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي العالمية. وقد جاء هذا التعيين تحت ضغط مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما شكل انعكاساً مفاجئاً للمسار السابق بعد استقالة هوانغ السابقة على خلفية الكشف عن علاقات خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة مع امرأة صينية يشتبه بأن لها صلة بجاسوسية.

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أثارت هذه الخطوة مشاعر الحماس حول قطاع الذكاء الاصطناعي وأشعلت موجة صعود حادة في أسواق الأسهم، حيث أضافت شركة إنفيديا ما يقارب 950 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الليل. وتُظهر تحركات السوق أن المستثمرين متحمسون جداً لإعادة هوانغ إلى منصبه، مما يعيد الثقة في سردية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ككل، ويمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجالا أوسع لتقييم خيارات رفع سعر الفائدة.

ضعف اليورو واليوان مقابل القوة الأمريكية

في المقابل، استقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من 18 شهراً عند سعر 1.0907 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.6 بالمئة خلال الليل. كما واجه الجنيه الإسترليني صعوبة مماثلة في التعافي من أدنى مستوى له في عام واحد ليسجل في أحدث التعاملات عند 1.3037 دولار، مما يبرز تفوق الدولار الأمريكي بشكل واضح.

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تراجع الين الياباني قليلاً ليسجل عند 159.06 للدولار في بداية الجلسة الآسيوية، بينما استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 0.6627 دولار. وبالمثل، تحرك الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5450 دولار، ليبقى بالقرب من أدنى مستوى له في 17 عاماً والذي سجله أمس الاثنين عند 0.5434 دولار، مما يعكس الضغوط على العملات المرتبطة بالمواد الخام.

توقعات رفع الفائدة في ديسمبر 2024

تشير التوقعات الحالية إلى أن المستثمرين يرون إجماعاً كبيراً على احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر القادم. وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يرى المتعاملون احتمالاُ يذكر لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يعني أن السوق تتوقع خطوة معتدلة وليست مفاجئة.

قالت كارول كونغ، المحللة المعنية بالعملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إنه من الصعب حقا تحديد ما تعنيه عودة جنسن هوانغ إلى منصبه التنفيذي بالنسبة لطفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ككل. لكنها أشارت إلى أن تحركات سوق الأسهم تدل على أن المستثمرين يؤمنون مجدداً بقوة قطاع التكنولوجيا، مما قد يؤثر على قرارات البنك المركزي الأمريكي المتعلقة بالتضخم والنمو.

الآثار المستقبلية على الأسواق العالمية

من المتوقع أن تستمر هذه الديناميكيات في التأثير على تدفقات رأس المال العالمية، حيث يسعى المستثمرون إلى العوائد الآمنة عبر الدولار الأمريكي في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية. يعكس هذا الوضع تحولات جذرية في هيكلية أسواق العملات، حيث تتصدر القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والسياسة النقدية الأمريكية أجندة المتداولين.

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يبقى أن نشهد كيف سيتعامل البنك المركزي الأمريكي مع هذه التوقعات في اجتماع ديسمبر، وهل سيعتبر أن انتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي كافٍ لدعم سياسة أكثر تشدداً. ستعتمد هذه القرارات بشكل كبير على بيانات التضخم المستقبلية ومستويات التوظيف في الولايات المتحدة، مما يجعل الفترة القادمة حاسمة للمستثمرين والأسواق.