تقنية جديدة من جامعة شنغهاي تميز باركنسون عن ضمور الأجهزة المتعدد عبر علامة حيوية في السائل النخاعي

باحثون صينيون يطورون طريقة تشخيصية تعتمد على علامة حيوية فريدة في السائل النخاعي لتفريق باركنسون عن ضمور الأجهزة المتعدد بدقة، مما يسرّع التشخيص المبكر ويقلل الأخطاء العلاجية.

قامت مجموعة من الباحثين في جامعة شنغهاي بتطوير تقنية تشخيصية مبتكرة تعتمد على رصد علامات حيوية في السائل النخاعي ، تمكن من التفريق بدقة بين مرض باركنسون ومرض ضمور الأجهزة المتعدد .

جاء هذا الإنجاز في إطار السعي المتواصل لتقليل الأخطاء التشخيصية التي تعيق العلاج المبكر وتؤدي إلى تدهور الأعراض لدى المرضى. يعتمد النظام الجديد على تحليل تركيبة كيميائية دقيقة للمادة المتواجدة داخل السائل النخاعي، حيث تم تحديد علامة حيوية فريدة تظهر بصورة قوية لدى المرضى الذين يعانون من ضمور الأجهزة المتعدد، ولا تظهر في عينات مرضى باركنسون أو الزهايمر أو الخرف المصاحب بأجسام ليوي.

تم اختبار الطريقة على أكثر من مئتي عينة سريرية، مما أتاح للباحثين الحصول على بيانات موثوقة تدعم فعالية التقنية في التمييز بين الاضطرابين العصبيين المتشابهين في الأعراض السريرية المبكرة. تشير النتائج إلى أن وجود الاستجابة التضخمية القوية في عينات ضمور الأجهزة المتعدد يمثل مؤشراً حيوياً قوياً يمكن الاعتماد عليه لتأكيد التشخيص. أضافت الدكتورة لي دان، الباحثة المسؤولة عن المشروع، أن هذا الاكتشاف يشبه العثور على رمز تصنيف مخفي داخل السائل النخاعي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتطبيقات تشخيصية سريعة ودقيقة.

وأوضحت أن التقنية الحالية ما زالت تعتمد على عينات السائل النخاعي المستخرجة عبر بزل قطني، إلا أن الفريق يعمل على تطوير طرق أقل توغلاً قد تسمح بالتحليل من عينات دم أو بول في المستقبل القريب. تؤكد الدكتورة لي دان أن تحسين سرعة التشخيص لا يقتصر فقط على تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، بل يحد أيضاً من مخاطر العلاج غير المناسب الذي قد يفاقم الحالة.

وتستند الفوائد المتوقعة إلى القدرة على تقديم خريطة علاجية مخصصة لكل مريض بناءً على التشخيص الدقيق، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمصابين وتخفيف العبء الاقتصادي على الأنظمة الصحية. يتطلع الفريق إلى تنفيذ تجارب سريرية موسعة لتأكيد فعالية التقنية على نطاق أوسع، وتوسيع قاعدة البيانات لتشمل أنماطاً إضافية من الاضطرابات العصبية التنكسية، مما قد يسهم في بناء قاعدة معرفية قوية لتطوير أدوات تشخيصية مستقبلية.

في الختام، يمثل هذا الابتكار خطوة هامة نحو إحداث تحول في طريقة تشخيص الأمراض العصبية التنكسية، حيث يمكن للأطباء الآن الاعتماد على علامة حيوية موثوقة في السائل النخاعي لتحديد ما إذا كان المريض يعاني من باركنسون أو ضمور الأجهزة المتعدد. يتوقع الخبراء أن يسهم هذا التقدم في تقليص مدة انتظار التشخيص من أسابيع إلى أيام، وبالتالي تمكين البدء الفوري بالعلاجات المستهدفة التي قد تقلل من تدهور الحالة وتبطئ تقدم المرض.

إن الجمع بين التقدم التكنولوجي والبحث العلمي المتعمق يعزز من فرص تحسين نتائج العلاج وتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة للمرضى الذين يعانون من هذه الاضطرابات المعقدة





