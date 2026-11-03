تقنية جديدة تفكك مركبات PFAS الكيميائية في المياه

باحثون يطورون نظاماَ يعتمد على البلاديوم والهيدروجين لتدمير مركبات PFAS بنسبة 90 بالمئة، مما يمهد الطريق لمعالجة التلوث الكيميائي المستديم في مصادر المياه.

أعلن باحثون عن إنجاز علمي جديد يمثل نقطة تحول في معالجة التلوث المائي، حيث طوروا تقنية مبتكرة تستهدف تدمير مركبات " المواد الكيميائية الأبدية" في المياه بدلاَ من الاعتماد على الترشيح التقليدي الذي يكتفي بنقل الملوثات من مكان لآخر. أظهرت التجارب الأولية قدرة هذه التقنية على التخلص من أكثر من 90 بالمئة من كل واحد من ستة مركبات مختلفة ضمن مجموعة مركبات "PFAS" خلال فترة اختبار استمرت لمدة 58 يوماَ.

لم تقتصر فعالية النظام الجديد على خفض التركيز الكلي لهذه الملوثات الخطيرة، بل سجلت النتائج أيضاَ إزالة نحو 83 بالمئة من عنصر الفلور الموجود داخل هذه المركبات. يُعد هذا الرقم مؤشراَ حاسماَ على حدوث تفكيك كيميائي حقيقي للملوثات وتحلل الروابط الداخلية فيها، مما يثبت أن العملية لا تهدف merely لاحتجاز الجسيمات داخل مرشحات ميكانيكية أو نقل التلوث إلى وسط آخر.

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طبيعة مركبات PFAS ومخاطرها الصحية

تُعرف مركبات "PFAS" باسم المواد الكيميائية الأبدية نظراَ لمقاومتها الشديدة للتحلل البيولوجي، وقدرتها الفائقة على البقاء لفترات طويلة جداَ في البيئة دون أن تتفكك. تدخل هذه المواد في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والصناعية، من بينها أواني الطهي ذات الطبقة غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، وعبوات تغليف الأغذية، بالإضافة إلى رغوات إطفاء الحرائق المستخدمة في المطارات والقواعد العسكرية.

تثير هذه المركبات مخاوف صحية وبيئية متزايدة على مستوى العالم، بعد أن ربطت دراسات علمية موثقة بين التعرض لبعض أنواعها وبين زيادة مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. كما ارتبط التعرض لها باضطرابات في الغدة الدرقية، وإضعاف الجهاز المناعي، ومخاطر جسيمة تتعلق بالصحة الإنجابية وقدرتها على التراكم في الأنسجة البشرية والحيوانية.

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تحدي تفكيك روابط الكربون والفلور

تكمن الصعوبة البالغة في التخلص من هذه الملوثات في القوة الاستثنائية للرابطة الكيميائية بين ذرات الكربون وذرات الفلور، وهي رابطة تمنح مركبات "PFAS" استقراراَ كيميائياَ عالياَ ومقاومة شديدة للعمليات الطبيعية والكيميائية المعتادة. ووفقاَ لبروس ريتمان، مدير مركز سويت للتكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة ولاية أريزونا، فإن الطرق التقليدية المستخدمة حالياً في معالجة المياه تفشل تماماَ في تفكيك هذه الروابط القوية.

أوضح ريتمان أن رابطة الكربون والفلور تُعد من أقوى الروابط في مجال الكيمياء العضوية، حيث تحيط ذرات الفلور بالهيكل الكربوني للجزيئات بطريقة تحميها وتصلبها. هذا الهيكل المغلق يجعل الوصول إلى الروابط المستهدفة وكسرها أمراَ بالغ الصعوبة، وهو ما يحد بشكل كبير من فاعلية كثير من أساليب المعالجة الكيميائية والميكانيكية التقليدية التي كانت سائدة حتى وقت قريب.

آلية العمل باستخدام البلاديوم والهيدروجين

لمواجهة هذا التحدي التقني، ابتكر الباحثون نظاماَ يعتمد على ألياف غشائية دقيقة للغاية، مطلية بجسيمات نانوية من معدن البلاديوم الثمين. يسمح هذا النظام بمرور غاز الهيدروجين عبر مسام الألياف الدقيقة وصولاَ إلى سطح المعدن، حيث يعمل البلاديوم كعامل محفز لتنشيط الهيدروجين ومساعدته على التفاعل المباشر مع جزيئات "PFAS" الموجودة في المياه المحيطة.

يسمح هذا التفاعل المتحكم به باستهداف روابط الكربون والفلور بدقة وكسرها، مما يؤدي إلى تفكيك البنية الكيميائية الكاملة للملوثات وتحويلها إلى عناصر أقل ضرراَ. أوضح ريتمان أن البلاديوم يجذب جزيئات الملوثات وجزيئات الهيدروجين معاَ، ويساعد على جمعهما في بيئة تفاعل محددة تؤدي إلى تفكيك المركبات المستهدفة بشكل فعال وكامل.

تستند هذه التقنية إلى أبحاث سابقة استخدمت أغشية دقيقة لإيصال الهيدروجين إلى بكتيريا متخصصة قادرة على تحليل الملوثات، لكن النهج الجديد يقدم تبسيطاَ كبيراً من خلال استبدال الكائنات الحية الدقيقة بجسيمات البلاديوم النانوية. هذا التبديل يوفر آلية كيميائية مباشرة وسريعة للتعامل مع المركبات شديدة المقاومة للتحلل، دون الحاجة إلى ظروف نمو معقدة للبكتيريا.

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التأثير البيئي والتوسع المستقبلي

تنتشر مركبات "PFAS" في نطاق بيئي واسع وخطير، إذ رُصدت تواجداتها في المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي، والتربة، وحتى في الإمدادات الغذائية العالمية. تسجل هذه المناطق تركيزات مرتفعة من الملوثات بالقرب من مكبات النفايات الصناعية، والمطارات، والقواعد العسكرية، والمنشآت التي استخدمت رغوات إطفاء الحرائق المحتوية على هذه المواد سابقاَ.

تكمن الخطورة القصوى لهذه المركبات في قدرتها على الانتقال عبر البيئة وتجميعها الذاتي في الكائنات الحية، ثم تشق طريقها عبر السلسلة الغذائية لتصل في النهاية إلى الإنسان. حذر ريتمان من اتساع نطاق المشكلة، مشيراَ إلى أن هذه المواد موجودة بالفعل في أجسام البشر بكميات قابلة للقياس، وأن استمرارها في البيئة يجعلها إرثاَ تلوثياَ يصعب التخلص منه بالوسائل التقليدية الحالية.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة في المختبر، لا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير المكثف، إذ يمثل توسيع نطاق استخدامها تجارياَ تحدياَ تقنياً ومالياً كبيراً. لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة معدن البلاديوم، الذي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه نحو 50 ألف دولار، وفق تقديرات الباحثين القائمين على المشروع.

يعمل الفريق البحثي الآن بنشاط على خفض كمية البلاديوم اللازمة لتشغيل النظام، بالإضافة إلى دراسة إمكانية دمج هذه التقنية المتقدمة مع أنظمة الترشيح المستخدمة حالياَ في محطات المياه. يهدف هذا الدمج إلى الاستفادة من البنية التحتية القائمة وتطوير كفاءة معالجة المياه بشكل كبير. كما يطور الباحثون أغشية هجينة تجمع بين جسيمات البلاديوم والبكتيريا القادرة على تحليل الملوثات، في محاولة للاستفادة من آليتين مختلفتين للتغلب على التعقيد الكيميائي.