كشف تقرير مجلس السلام عن خطر انهيار وقف إطلاق النار في غزة، داعيا حكومة غادي آيزنكوت الجديدة للالتزام بخطة ترامب ونزع سلاح حماس لضمان الاستقرار في القطاع.

أثار تقرير صادر عن " مجلس السلام" الخاص ب غزة ، وتم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي ليلة الأول من أمس، موجة من القلق الدبلوماسي بشأن مستقبل وقف إطلاق النار الهش في القطاع. حذر التقرير بوضوح من احتمالية الانهيار الكامل للاتفاق إذا استمرت الأوضاع الميدانية والسياسية على وتيرتها الحالية، مما يضع المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غادي آيزنكوت ، أمام اختبار حقيقي ومبكر. يواجه آيزنكوت الآن معضلة مفادها ما إذا كان سيتابع سياسة سلفه، بنيامين نتنياهو ، في تعطيل عمل الآليات الداعمة للسلام، أم سيتبنى رؤية تتوافق مع متطلبات " مجلس السلام" وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الحل المطلوب.

تقييم أولي يكشف عرقلة تنفيذ الاتفاق

قدمت الهيئة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تعمل بوساطة أمريكية، تقييما سنويا أوليا وصفه المراقبون بأنه مثير للإحباط للدبلوماسيين الدوليين. جاء في التقرير تحذيرات صريحة من انهيار الاتفاق إذا لم تتخذ خطوات فورية وملحة لضمان تنفيذه بالكامل. دعا مجلس السلام كل من إسرائيل وحركة حماس إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعها الطرفان العام الماضي، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتوفير الدعم اللازم لتطبيق بنود الاتفاق. حدد النص الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (AP) عناصر العرقلة الرئيسية التي تقف حجر عثرة أمام تقدم الخطة.

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أشار التقرير إلى استمرار الضربات الإسرائيلية ونشاط "حماس" العسكري كمصدرين رئيسيين للخطر، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول مستلزمات الإيواء والاستعداد للفصل الشتوي. كما لفت الانتباه إلى أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن للإدارة الفلسطينية التكنوقراطية بمباشرة عملها داخل القطاع، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية والإدارية. دعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى حسم الترتيبات اللازمة لتدريب الشرطة المدنية ونشرها، والعودة الفعلية لها إلى غزة كخطوة أساسية لاستعادة الأمن النظامي.

موقف آيزنكوت يتعارض مع نتنياهو في نزع السلاح

يأتي هذا التحذير في وقت تُكلف فيه إسرائيل غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما يتابع بنيامين نتنياهو إدارة شؤون البلاد إلى حين قيام حكومة تحظى بثقة الكنيست. تتيح مواقف آيزنكوت السابقة لـ"مجلس السلام" سببا لتوقع علاقة عمل مختلفة وجديدة مع الحكومة الإسرائيلية المحتملة. ففي مقابلة سابقة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صرح آيزنكوت بأنه سيمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين، مؤكدا أن الالتزامات التي وافق عليها نتنياهو مع واشنطن ستظل ملزمة له قانونيا وسياسيا.

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يعتقد آيزنكوت أن نتنياهو أهدر فرصة تحويل النتائج العسكرية الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية دائمة، ويهدف بدلاً من ذلك إلى بناء مبادرة أوسع مع الولايات المتحدة تشمل ملف غزة ومسائل إقليمية أخرى. وفي مطلع نوفمبر الجاري، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، المسؤولين عن "مجلس السلام"، يعتزمان اللقاء بغادي آيزنكوت للتواصل مباشرة مع المرشح الرئاسي. ومع ذلك، يتطلب تقدير هذه الفرصة المحتملة تدقيقا دقيقا في موضع الخلاف الجوهري بين الطرفين.

فجوة عميقة حول تسلسل نزع السلاح والانسحاب

وفق المواقف المتسلسلة والبيانات الرسمية، أعلن نتنياهو تعاون إسرائيل مع مجلس السلام والتزامها بنجاح خطة ترامب، لكن اعتراضه الأساسي كان على خطوات التنفيذ التي يرى أنها تسبق نزع سلاح "حماس" بالكامل. وقد رفض نتنياهو في أغسطس الماضي الخريطة الزمنية للمجلس التي ربطت عملية نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي ومتوازٍ معها. من جهته، انتقد آيزنكوت تلك الخريطة عند إعلانها لأول مرة، مؤكدا أن أي اتفاق يترك قدرات "حماس" العسكرية والحكومية سيبقى فشلا ذريعا لا يمكن قبوله.

في مقابلته في أكتوبر الماضي، أوضح آيزنكوت أن نزع سلاح "حماس" بالكامل يجب أن يسبق في تصوره استعادة الحكم المدني، وانتشار قوة استقرار متعددة الجنسيات، وبدء عمليات الإعمار. في المقابل، رأى تقرير مجلس السلام أن التأخر في تمكين الإدارة والشرطة ونشر القوة الدولية هو جزء من سبب استمرار المأزق الحالي. دعا التقرير الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهم دون اتخاذ تأخر الطرف الآخر مبررا للتوقف التام عن العمل، مما يخلق تعقيدا جديدا في المسار الدبلوماسي.

آفاق مستقبلية وتحديات تشكيل الحكومة

إذا أبقى غادي آيزنكوت جميع الخطوات المتعلقة بالعودة المدنية والشرطية معلقة حتى اكتمال نزع السلاح، فقد يصطدم بمشكلة مماثلة لتلك التي يواجهها المجلس اليوم، حتى لو كانت علاقته مع واشنطن أكثر سلاسة من سلفه. من جانب آخر، دعا تقرير "مجلس السلام" إلى مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما يختلف عن رؤية آيزنكوت التي تحدثت عن تسوية مستقبلية تتراوح بين حكم ذاتي و"دولة منقوصة" بلا جيش وتحت سيطرة أمنية إسرائيلية عليا.

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يصعب استنادا إلى هذا الموقف السياسي المتباين افتراض موافقة آيزنكوت على الأفق السياسي الذي يطلبه مجلس السلام، حتى وإن وافق على العمل معه في إدارة غزة وأمنها. قد يفتح آيزنكوت نافذة أوسع للتفاهم مع مجلس السلام بشأن إدارة القطاع والمساعدات وآليات نزع السلاح، ولكن شريطة أن ينجح أولاً في تشكيل الحكومة. يظل السؤال المحوري هو ما إذا كان سيقبل بدء عمل الإدارة والشرطة والقوة الدولية، وإدخال ما يلزم لحماية المدنيين، كجزء من مسار نزع السلاح المتدرج، أم سيعتمد نهج الحزم العسكري السابق.