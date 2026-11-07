تقرير دكتور ويب: اختراق ألاف أجهزة ويندوز عبر أدوات غيت هاب

كشف تقرير شركة دكتور ويب عن حملة قرصنة استهدفت خبراء تكنولوجيا المعلومات عبر منصة غيت هاب، حيث تم اختراق أكثر من ألفي جهاز بنظام ويندوز باستخدام أدوات أمنية مزيفة لسرقة البيانات والتحكم عن بعد.

كشفت شركة الأمن السيبراني " دكتور ويب" عن حملة اختراق واسعة النطاق استهدفت أكثر من ألفي جهاز يعمل بنظام " ويندوز"، حيث استمرت هذه العمليات الخبيثة لمدة تقارب العامين. استغل القراصنة ثقة خبراء أمن المعلومات ومطوري البرمجيات من خلال نشر أدوات حماية واختبار أمنية مزيفة على منصات استضافة الشيفرات الشهيرة مثل " غيت هاب".

آلية استغلال ثغرة الثقة في الأدوات المفتوحة

تعتمد هذه الحملة على استغلال الثغرة النفسية المعروفة بـ "ثغرة الثقة" التي يمنحها المتخصصون للمنظمات مفتوحة المصدر التي يستخدمونها يومياً. بدلاً من استخدام ملفات مجهولة المصدر، قدم المهاجمون مشروعات تبدو كأدوات مشروعة وضرورية، مثل برنامج مزيف لمعالجة نتائج أداة فحص الشبكات "Fscan".

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أُخفيت الشيفرات الضارة داخل ملفات بيئة التطوير "Visual Studio" وملفات بلغتي "Python" و "Go"، وتمت دعمها بمساحات بيضاء طويلة لإرباك عمليات الفحص اليدوي. تم تصميم البرمجية لتنفيذ تلقائي بمجرد محاولة تجهيز الأداة، مما سمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على الأجهزة المصابة دون الحاجة لتشغيل ملف ضار بشكل مباشر.

التقنيات الخبيثة والتهرب من أنظمة الحماية

بعد تثبيت البرمجية على الجهاز، تستخدم أداة "PowerShell" الأساسية في نظام "ويندوز" لجلب رابط تحميل مشفر يقود إلى برنامج إضافي يحمل اسم "Microsoft.exe" المضلل. يعمل هذا البرنامج بإطار "Electron" متعدد الوحدات، ويبحث باستمرار عن صلاحيات أعلى لتعطيل خصائص الحماية والاستعادة في النظام.

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زود المهاجمون برمجيتهم بست آليات متطورة للتهرب من أنظمة الكشف ومكافحة الفيروسات، تشمل التلاعب بإعدادات النظام وإخفاء العمليات الخبيثة. تم تعديل استثناءات برنامج الحماية الرسمي "Microsoft Defender" لضمان عمل المكونات الضارة في بيئة آمنة، مما يعكس مستوى عالياً من الاحترافية في التخطيط.

سرقة البيانات والتحكم عن بعد عبر AsyncRAT

تتسع تداعيات الاختراق لتشمل حزمة من البرمجيات التخريبية ذات المهام المتعددة التي تزرع دفعة واحدة. يعمل برنامج "AsyncRAT" على توفير نافذة تحكم كاملة عن بُعد للمهاجمين، بينما تتولى برمجية "Clipper" رصد الحافظة لتعديل عناوين محافظ العملات المشفرة وتحويل الأموال إلى حسابات القراصنة.

يشمل الهجوم أيضاً برامج متخصصة لسرقة بيانات المتصفحات، وإعدادات الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، ورموز الدخول لحسابات الألعاب وتطبيق "ديسكورد". يتم إرسال هذه الغنائم الرقمية عبر روبوتات تطبيق "تلغرام" المشفر، مما يهدد ليس فقط الأجهزة الشخصية بل شبكات المؤسسات التي يعمل بها الضحايا.

هجمات استباقية ضد برامج الحماية ونصائح للسلامة

لضمان الاستمرارية، تنفذ البرمجيات الخبيثة هجمات استباقية ضد برامج مكافحة الفيروسات مثل "ESET" و "McAfee" و "Malwarebytes". تقوم هذه البرمجيات بحجب الوصول إلى خوادم التحديث وتعديل ملفات النظام ووظائف النسخ الاحتياطي لصعوبة اكتشاف الإصابة أو العودة إلى نقطة الأمان.

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تشير المؤشرات إلى استعداد المطورين لإطلاق وحدات برمجية جديدة لإعادة التثبيت التلقائي للحملات الخبيثة. تؤكد هذه الواقعة أن وجود أداة على منصة مشهورة لم يعد ضماناً لسلامتها، مما يتطلب حذراً شديداً في التحقق من كل مصدر تقني جديد في بيئة رقمية تتسع فيها دائرة الخداع.