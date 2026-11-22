كشف استطلاع شركة بيترهومز لعام 2026 عن استمرار ثقة سكان دبي بالاقتصاد والعقارات، حيث يخطط 69 بالمائة للإقامة لأجل طويل ويتوقع 70 بالمائة استمرار تأثير المبادرات الحكومية.

أظهر استطلاع حديث أجراه مكتب " بيترهومز" أن ثقة السكان والاقتصاد في دبي استمرت في الارتفاع رغم التحديات الإقليمية، حيث أعرب %70 من المشاركين في الدراسة عن ثقتهم بآفاق النمو الاقتصادي والعقاري للإمارة على المدى الطويل. جاء ذلك في تقرير "مستقبل المعيشة 2026" الذي صدر عن الشركة وحصلت "البيان" على نسخة منه، مؤكدين أن %67 من المشاركين أكدوا أن ثقتهم ب دبي ازدادت أو حافظت على مستوياتها العالية عقب التطورات الإقليمية الأخيرة.

بيانات الاستطلاع ومعايير البحث الميداني

استند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت %1714 من المقيمين في دبي، وهم يمثلون %63 جنسية مختلفة، وتم جمع البيانات خلال الفترة الزمنية المحددة من 17 يونيو إلى 19 يوليو 2026. يهدف هذا المسح إلى رصد التوجهات الحالية للسكان فيما يخص الإقامة، والاستثمار، وتملك العقارات، بالإضافة إلى توقعاتهم الدقيقة لمستقبل السوق السكنية.

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وأوضح التقرير أن %32 من المشاركين وصفوا ثقتهم بآفاق النمو الاقتصادي والعقاري في دبي بأنها مرتفعة جداً، مما يعكس مؤشراً إيجابياً قوياً على استقرار المشهد الاقتصادي. وارتفعت النسبة بشكل ملحوظ بين الفئات الأكثر رسوخاً، إذ وصلت إلى %75 بين المقيمين الذين أمضوا في الإمارة أكثر من 10 سنوات، مما يشير إلى قوة جاذبية دبي كوجهة دائمة للاستقرار وبناء المستقبل.

توجهات السكان ودوافع اتخاذ القرار الاستثماري

كشفت البيانات أن %69 من المشاركين يعتزمون مواصلة الإقامة في دبي لمدة 10 سنوات إضافية على الأقل، مقارنة بنسبة %59 في استطلاع العام الماضي، مسجلةً زيادة قدرها 10 نقاط مئوية. ويعكس هذا العدد المتزايد تنامي توجه السكان نحو الاستقرار طويل الأمد، وتعزيز ارتباطهم العميق بالإمارة ومؤسساتها.

فيما يخص التملك العقاري، أفاد %55 من المستأجرين بأن لديهم خططاً واضحة لشراء عقار سكني خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في عام 2025. وعلى الرغم من تراجع توقعات ارتفاع الأسعار في السوق، لم يغير ذلك من نية النصف الأول من المستأجرين في اقتناء ممتلكاتهم، مما يدل على أن الحاجة للسكن تفوق التقلبات السعرية قصيرة الأجل.

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ولم يحسم %32 من المستأجرين قرارهم النهائي بعد، بينما أكد %13 عدم اعتزامهم الشراء خلال هذه الفترة. ومن بين المشترين المحتملين، يخطط %67 للاعتماد على التمويل العقاري، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ %61 في العام الماضي، مما يعكس وعياً متزايداً بأدوات التمويل المتاحة.

الدوافع الحقيقية لشراء العقارات في دبي

أفاد %71 من المشترين المحتملين بأن الرغبة في الإقامة طويلة الأمد تمثل الدافع الرئيسي وراء قرارتهم الشرائية، مقارنة بنسبة %52 فقط اعتبروا الفرص الاستثمارية عاملاً محفزاً. وهذا التحول يؤكد أن الشراء أصبح مدفوعاً بحاجات الحياة الحقيقية وليس بالمضاربة فحسب.

ولفت التقرير إلى أن الرغبة في التملك لا ترتبط بالضرورة بالتوقعات السعرية، إذ يعتزم %57 من المستأجرين الذين يتوقعون انخفاض أسعار العقارات الشراء، مقابل %56 ممن يتوقعون ارتفاعها. وسجلت نسبة مالكي المساكن بين المشاركين ارتفاعاً كبيراً إلى %32 في 2026، مقارنة بـ %28 في 2025 و%23 في 2024، مسجلةً زيادة تسع نقاط مئوية خلال عامين.

وأوضح التقرير أن الإقامة طويلة الأمد تمثل الدافع الأبرز لدى %75 من المالكين الحاليين، تليها الفرص الاستثمارية بنسبة %58. وأشار %13 فقط إلى المزايا المرتبطة بالتأشيرات والإقامة كعامل محفز، مما يؤكد أولوية الحياة المستقرة على المزايا الوظيفية أو القانونية البحتة.

المبادرات الحكومية والتحول الرقمي في السوق

أفاد %70 من المشاركين بأن المبادرات الحكومية أثرت بشكل مباشر في قراراتهم العقارية، واعتبرها %33 عاملاً رئيسياً وحاسماً في اتخاذ تلك القرارات. وهذا يعزز الصورة الإيجابية للبيئة التنظيمية والداعمة التي توفرها الحكومة المحلية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

على صعيد المكانة العالمية، رأى %62 من المشاركين أن دبي تنافس بالفعل أبرز الأسواق العقارية العالمية الراسخة، أو أنها ستصل إلى هذه المكانة خلال السنوات الخمس المقبلة. ووزع الآراء حيث اعتبر %18 أنها أصبحت منافساً بالفعل، بينما يتوقع %45 بلوغ هذا المستوى الرفيع خلال الفترة المقبلة.

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كما رصد التقرير تحولاً واضحاً في تفضيلات المشترين نحو المساحات السكنية الأكبر والأكثر راحة. فقد ارتفعت نسبة الباحثين عن منازل التاون هاوس إلى %30، مقارنة بـ %17 في 2024، فيما تراجعت نسبة مفضلي الشقق إلى %41 مقابل %54 قبل عامين. كما ارتفعت نسبة المستأجرين الراغبين في شراء مساكن تضم أربع غرف نوم أو أكثر إلى %23.

وحافظت الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم على صدارة التفضيلات بنسبة %35. وبرزت جودة البيئة السكنية عاملاً مؤثراً جداً في قرارات الاختيار، إذ وضع %77 من المشاركين المساحات الخضراء وسهولة المشي ضمن أولوياتهم عند تقييم المشاريع المستقبلية، مقابل %35 فقط أعطوا الأولوية لتقنيات المنازل الذكية.

استخدام التكنولوجيا وتأثير المؤسس التنفيذي

في مؤشر على التحول الرقمي في رحلة البحث عن العقارات، أفاد %54 من المشاركين باستخدام أداة واحدة على الأقل من أدوات الذكاء الاصطناعي أو الحلول الرقمية المتطورة خلال بحثهم عن مسكن. ومع ذلك، أكد %52 من مستخدمي هذه الأدوات أنهم يفضلون الاستعانة بخبير بشري للتحقق من المعلومات النهائية.

وهذا يعكس استمرار أهمية الاستشارات العقارية المتخصصة رغم تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث يستخدم الناس التكنولوجيا كوسيط بحثي ولكن يحتفظون بالتدخل البشري للمراحل الحساسة. وقال ريتشارد وايند، الرئيس التنفيذي لشركة "بيترهومز"، إن ثقة السكان بدبي لا تتعارض مع توجههم إلى التريث في اتخاذ قرارات الشراء.

موضحاً أن السوق شهد خلال العام الجاري مزيداً من الدراسة والتأني قبل اتخاذ القرارات العقارية، دون أن يعني ذلك تغير النظرة الإيجابية طويلة الأمد تجاه الإمارة. وأظهر الاستطلاع أن %36 من المشاركين لم يغيروا خططهم العقارية نتيجة التطورات الإقليمية، فيما أصبح %21 أكثر تمسكاً بخططهم في دبي.

وسرّع %10 من المشاركين قراراتهم الشرائية، بينما أبطأ %25 قراراتهم أو أرجأها، وخصص %8 مساحة لإعادة تقييم خططهم العقارية بالكامل. وفي سوق الإيجارات، توقع %66 من المستأجرين استقرار الإيجارات أو انخفاضها عند التجديد، مقابل %34 توقعوا زيادتها، مما يمثل تحولاً جذرياً مقارنة باستطلاع 2025 حين بلغت نسبة من توقعوا ارتفاع الإيجارات %64.