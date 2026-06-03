تقرير KPMG: المؤسسات الإماراتية تعيد رسم استراتيجياتها التقنية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية

كشف تقرير كي بي إم جي للتكنولوجيا في الإمارات 2026 عن تحول استراتيجي في المؤسسات الإماراتية نحو تعزيز المواهب المحلية وسيادة البيانات وتقليل الاعتماد على البرمجيات التجارية لصالح البدائل مفتوحة المصدر، متجاوزة بذلك المتوسطات العالمية في مؤشرات إدارة المخاطر الرقمية.

أظهر تقرير كي بي إم جي لل تكنولوجيا في الإمارات لعام 2026، والذي يحمل عنوان "المتغيرات والتكامل"، أن المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعيد رسم استراتيجياتها التقنية بخطوات مدروسة، استجابة للتحديات الجيوسياسية العالمية المتزايدة.

ويستند التقرير إلى آراء كبار المسؤولين التقنيين في مؤسسات إماراتية تمتد عبر قطاعات متعددة مثل الحكومة، والخدمات المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والتقنية، ضمن الاستطلاع السنوي الذي تجريه كي بي إم جي على المستوى العالمي. ووفقاً للنتائج، فإن 54% من المؤسسات الإماراتية المشاركة تعتزم استقطاب المزيد من الكفاءات التقنية المحلية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي نسبة تقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ 36%.

كما تعتزم النسبة ذاتها تعزيز عمليات تدقيق سيادة البيانات عبر شبكة شركائها، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية المواهب المحلية والتحكم في البيانات في ظل التوترات الجيوسياسية





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كي بي إم جي استراتيجيات تقنية سيادة البيانات مصدر مفتوح المواهب المحلية

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