تقرير يو بي إس 2026 يكشف عن تحول استراتيجي في مكاتب إدارة الثروات العائلية نحو تنويع الأصول والعملات

يكشف تقرير يو بي إس العالمي لمكاتب إدارة الثروات العائلية عن ارتفاع متوسط صافي الثروة إلى 2.7 مليار دولار، وإعلان 60% من المكاتب عن نية تعديل تخصيص الأصول خلال العام المقبل، مع تركيز أكبر على الأسواق الناشئة، البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.

أظهر تقرير عالمي صادر عن شركة يو بي إس حول مكاتب إدارة الثروات العائلية لعام 2026، والذي استند إلى آراء 307 مكتب تعمل في أكثر من ثلاثين سوقًا، أن متوسط صافي الثروة التي يديرها هذه المكاتب يبلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.

ويشير التقرير إلى أن هذه المكاتب تركز بشكل متصاعد على تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، وتوسيع نطاق تنوع المحافظ الاستثمارية، وملاحقة فرص استثمارية طويلة الأجل ذات قيمة مضافة. يأتي هذا في ظل بيئة عالمية لا تزال تشهد حالة من عدم اليقين المستمر، ما يدفع أصحاب الثروات إلى البحث عن استراتيجيات أكثر توازناً واستدامة.





للمرة الأولى، أعرب ما يقرب من 60% من مكاتب إدارة الثروات العائلية عن نيتها إجراء تعديلات في التخصيص الاستراتيجي للأصول خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهو أعلى معدل تم رصده في تاريخ التقارير الصادرة عن يو بي إس. وعلى الرغم من أن الأسواق المتقدمة لا تزال تشكل القاعدة الصلبة للمحافظ، فإن التحول يتجلى في زيادة الانكشاف على أسهم الأسواق الناشئة والاستثمارات البديلة، لا سيما البنية التحتية، إلى جانب خفض الحصة المخصصة للقطاع العقاري.

تسمح هذه التغييرات الانتقائية للمكاتب بتطبيق نهج استثماري منضبط يراعي الأفق الزمني الطويل ويقلل من تعرضها لمخاطر معينة.



يبرز التقرير كذلك تحولًا ملحوظًا في مواقف المكاتب تجاه العملات. حيث يتوقع نحو 65% من هذه المكاتب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، ما يدفعها لإعادة تقييم نسبة التعرض للأصول المسماة بالدولار. وفي هذا الإطار، تتزايد الرغبة في تبني أطر عمل متعددة العملات، مع ازدياد تفضيل اليورو والفرنك السويسري كبدائل محتملة.

جغرافيًا، لا تزال أمريكا الشمالية تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات، إلا أن المكاتب تسعى إلى تقليل مخاطر التركز الجغرافي من خلال توسيع الانكشاف على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصًا الصين الكبرى، وأوروبا الغربية. يعكس هذا التحول الهيكلي السعي نحو تنوع إقليمي أكبر يقلل الاعتماد على سوق واحد.



أوضح نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى يو بي إس، أن مكاتب الثروات العائلية في المنطقة تسجل أعلى معدلات التغيير المخطط له على الصعيد العالمي.

وأضاف أن معظم المحافظ في الشرق الأوسط ما تزال موجهة نحو أمريكا الشمالية، التي تمثل تقريبًا نصف مخصصات الاستثمار، مع الحفاظ على حضور ملحوظ في أوروبا الغربية والشرق الأوسط نفسه. وعلى صعيد الأولويات الاستثماراتية في المنطقة، فإن الذكاء الاصطناعي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 50% من التركيز، يليه الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 35%، ثم البنية التحتية بنسبة 30%. يوضح هذا التركيز الاهتمام المتزايد بالتقنيات المتطورة كعامل محوري للنمو المستقبلي، إلى جانب مراعاة الأولويات التنموية الإقليمية.





باختصار، يعكس التقرير تحولًا استراتيجيًا عميقًا لدى مكاتب إدارة الثروات العائلية، حيث تتجه هذه الجهات نحو تنويع الأصول والعملات، وتوسيع الحضور الجغرافي، مع إيلاء أولوية للابتكار التكنولوجي والقطاعات الأساسية التي تُعَدُّ محركًا للنمو المستدام في السنوات القادمة





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إدارة الثروات العائلية تنويع الاستثمارات العملات الذكاء الاصطناعي الأسواق الناشئة

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