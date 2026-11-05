تقرير فيزا: 71% من إماراتيين يتوقعون اعتماد وكلاء ذكاء اصطناعي للتسوق

كشف تقرير فيزا وبيمنتس إنتيليجنس عن تحول جذري في سلوك المستهلك الإماراتي، حيث يتوقع 71% الاعتماد على وكلاء تسوق أذكياء، مما يعزز التجارة المستقلة.

كشفت دراسة حديثة أجرتها " فيزا لحلول القبول" بالتعاون مع مؤسسة " بيمنتس إنتيليجنس" عن تحول جذري في مشهد التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات ، حيث أظهرت البيانات أن 71% من المستهلكين المحليين يتوقعون الاعتماد بشكل كبير على وكيل تسوق ذكي مدعوم ب الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.

تعد هذه النسبة دليلاً قوياً على التحول السريع نحو ما يُعرف باسم "التجارة المستقلة" أو Agentic Commerce، وهي مرحلة متقدمة تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات الشراء وإتمام المعاملات المالية نيابة عن المستخدمين، وفقاً للضوابط والميزانيات التي يحددها المشتري مسبقاً بدقة.

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الإمارات تتصدر مؤشرات تبني الذكاء الاصطناعي

تصدرت دولة الإمارات ترتيب الدول في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسوق الرقمي، حيث سجلت نسبة 72% من المتسوقين استخدامهم لهذه التقنيات خلال أحدث عمليات الشراء، متقدمة بذلك على البرازيل التي سجلت 53% والولايات المتحدة بنسبة 46% وفق بيانات المؤشر العالمي للتسوق الرقمي لعام 2026.

كما سجل المتسوقون في الدولة أعلى مستويات النشاط الرقمي بين الأسواق الثلاثة، بمعدل متوسط يبلغ 2.3 نشاط تسوق يومياً، مما يعكس مدى اندماج الأدوات الذكية في مختلف مراحل رحلة الشراء، بدءاً من البحث عن المنتجات واستكشاف الخيارات وصولاً إلى المقارنة والتقييم النهائي.

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توقعات التجار والفجوة في البنية التحتية

يدرك التجار في الإمارات الإمكانات التجارية الهائلة لهذا النموذج الجديد، حيث يتوقع 74% منهم أن تمثل المبيعات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 5% من إجمالي مبيعاتهم خلال العامين المقبلين، فيما يرى 42% من رجال الأعمال أن هذه المبيعات قد تتجاوز 16% من إجمالي المبيعات.

غير أن الانتقال الفعال إلى نموذج التجارة المستقلة لا يزال يواجه تحديات، إذ يتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية لدى التجار، ووفقاً للدراسة لا يمتلك سوى 19% من التجار بيانات منتجات منظمة وقابلة للقراءة بكفاءة من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يستطيع 31% فقط تحديد المبيعات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة.

أولوية الثقة والتحكم في الإنفاق

على الرغم من الاستعداد المتزايد لتفويض المهام، تظل الثقة والتحكم في الإنفاق عاملين أساسيين في قبول هذا النموذج، حيث أظهرت الدراسة أن أكثر من 82% من المتسوقين في الإمارات مستعدون للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات شراء بصورة مستقلة، شريطة قدرتهم على وضع سقف محدد للإنفاق.

كما يفضل المستهلكون منح صلاحيات الوصول إلى بياناتهم الشخصية ومعلومات الدفع وفق كل حالة على حدة، مما يعكس أهمية توفير أدوات واضحة لإدارة الأذونات، وتحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكلاء الرقميين لضمان الشفافية والأمان.

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دور المدفوعات الرمزية ومستقبل التجارة

تكتسب تقنيات المدفوعات الرمزية (Tokenization) أهمية متزايدة كوسيلة داعمة لهذا التحول، إذ تتيح حماية بيانات الدفع الأساسية من خلال استخدام رموز رقمية بديلة، مع تمكين تنفيذ المعاملات ضمن الضوابط والصلاحيات التي يحددها المستهلك بدقة.

أكدت الدراسة أيضاً أهمية خيارات الدفع في تشكيل قرارات الشراء، حيث قال 86% من المتسوقين في الإمارات إن توفر وسيلة الدفع المفضلة لديهم يؤثر مباشرة في اختيارهم وجهة التسوق، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق التي شملتها الدراسة، مما يضع تحديات إضافية أمام المزودين.

وأوضح ماريو مكاري، مدير مكتب "فيزا" في دولة الإمارات، أن المستهلكين في الدولة مستعدون للمرحلة المقبلة من التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل حالياً في معالجة الفجوة بين تطلعات التجار ومستوى جاهزيتهم الفعلية لتحقيق هذه الرؤية.

وأضاف مكاري أن تحقيق التكامل المطلوب يتطلب تزويد التجار ببيانات منظمة وبنية تحتية موثوقة، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الانتقال بأمان من استكشاف المنتجات إلى إتمام المعاملات، مؤكداً التزام "فيزا" بتمكين مدفوعات آمنة وموثوقة مع ضمان احتفاظ المستهلك بالسيطرة الكاملة.