كشف تقرير لشركة الشال للاستشارات، استناداً إلى بيانات الشركة الكويتية للمقاصة، عن هيمنة المستثمرين الكويتيين على نسبة 82.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة في بورصة الكويت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026،ocrine صافي شراء إيجابي对他们的البلاد بقيمة 173.71 مليون دينار. كما أظهر التقرير زيادة في حصة المستثمرين غير الكويتيين من القيمة المbery، مع ارتفاع طفيف في حصة دول الخليج.

أصدر تقرير اقتصادي حديث تحليلاً مفصلاً لأنماط التداول في سوق الأوراق المالية الكويتية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2025.

واستند التقرير، الذي أعدته شركة الشال للاستشارات، إلى بيانات رسمية صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية. وكشف التقرير عن هيمنة واضحة للمستثمرين الكويتيين على حركة التداولات، حيث شكلت حصتهم من إجمالي القيمة الشرائية ما نسبته 82.6 بالمئة، أي ما يعادل 6.466 مليار دينار كويتي (نحو 19.8 مليار دولار)، مقارنة بنسبة 84.3 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

في المقابل، بلغت حصتهم من إجمالي القيمة المبيعة 80.3 بالمئة (6.293 مليار دينار، أو 19.3 مليار دولار)، مقارنة بـ87.3 بالمئة في الفترة المقابلة من 2025. وقد أدى هذا الفارق إلى تحقيق المستثمرين الكويتيين صافي شراء إيجابي بلغ大约173.71 مليون دينار (531.3 مليون دولار).

من جهة أخرى، أظهر التقرير نشاطاً ملحوظاً للمستثمرين غير الكويتيين، حيث بلغت حصة 'المستثمرين الآخرين' من إجمالي القيمة المبيعة حوالي 1.396 مليار دينار (4.2 مليار دولار)، أي 17.8 بالمئة، مقارنة بـ11.1 بالمئة فقط في الفترة ذاتها من 2025، مما يشير إلى زيادة تنظيمية في بيع هؤلاء المستثمرين. في المقابل، كانت حصتهم من القيمة الشرائية حوالي 1.256 مليار دينار (3.8 مليار دولار)، أي 16 بالمئة، مقابل 14.1 بالمئة في الفترة المقابلة،忻leading إلى صافي بيع سلبي لديهم بقيمة 139.9 مليون دينار (429.4 مليون دولار).

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ التقرير内涵细微变化 في حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت نسبتهم من إجمالي القيمة المبيعة إلى 1.8 بالمئة (142.7 مليون دينار، أو 438 مليون دولار)، مقارنة بـ1.6 بالمئة فقط في الفترة المماثلة من 2025





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