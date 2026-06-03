تقرير OECD: الإمارات رائدة بتشريعات اقتصادية مبتكرة ومستدامة تدعم السياحة 2031 والمشاريع الصغيرة والغذاء

يستعرض التقرير السنوي للمجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجربة الإمارات المتميزة في تطوير تشريعات وسياسات اقتصادية مبتكرة تركز على الاستدامة والشراكة والرقمنة، ومساهمتها في تعزيز تنافسية الأعمال، ودعم قطاعات السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والغذاء ضمن رؤية نحن الإمارات 2031.

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة عالمياً في مجال تطوير التشريعات والسياسات ال اقتصاد ية، حيث كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون ال اقتصاد ي والتنمية (OECD) عن تجربة إماراتية متميزة تعتمد على الابتكار والاستدامة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتركز على تعزيز التنافسية ودعم قطاعات اقتصاد ية حيوية مثل السياحة و المشاريع الصغيرة والمتوسطة و الغذاء و الرقمنة .

وقد استضافت الإمارات اجتماع المجلس في إكسبو دبي خلال أكتوبر 2025، حيث ناقش ممثلون من الحكومات والقطاع الخاص استراتيجيات عملية لتحقيق تنويع اقتصادي وشراكات فعالة. وأظهر التقرير أن الدولة أصدرت وحدثت أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، مع إصدار نحو 19 تشريعاً في العام الماضي فقط، مما يعكس التوجه الاستباقي نحو بناء اقتصاد مبتكر ومستدام تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقد سلط التقرير الضوء على الأثر الملموس لهذه التشريعات في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والسياحة،路面. تطرق التقرير إلى التفاصيل، حيث أشاد بدور strategically الأهمية التحول الرقمي في تسهيل إجراءات الأعمال وتبسيط التراخيص، مما أدى إلى نمو هائل في عدد الرخص التجارية المسجلة Which وصلت إلى 1.33 مليون رخصة، متضاعفة عشر مرات خلال عشرين عاماً.

ويشكل القطاع الخاص، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عماد الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ على 95% من الشركات و85% من فرص العمل في القطاع الخاص، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 63%. وفي قطاع السياحة، أكد التقرير نجاح استراتيجية national للسياحة 2031 في تنويع المنتجات والمسارات السياحية الثقافية والطبيعية، مع استثمار فعال في المنصات الرقمية لإدارة التدفقات السياحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما رفع من جودة الخدمات وجذب الزوار.

أما في قطاع الغذاء، فقد بين التقرير كيف تطورت الدولة "التجمع الاقتصادي للغذاء" من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، مما يعزز استدامة الإمدادات ويرفع القدرة التنافسية إقليمياً وعالمياً. وأخيراً، أكدت الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذه الإنجازات تضع الإمارات في مقدمة النماذج الدولية في تطوير تشريعات استباقية، مع استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاستشاري لصياغة سياسات اقتصادية مبتكرة تدعم الأهداف الطموحة للدولة.

ويهم التقرير بشكل أساسي بأن السياسات قابلة للتطبيق، وتركز on تعزيز الشراكات الحكومية-الخاصة والتنويع الاقتصادي، مما يجعل التجربة الإماراتية مثالاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. باختصار، تظهر هذه التقارير الدولية Tangible التقدم المحرز في الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومترابط، يقوده القطاع الخاص ويدعمه إطار تشريعي مرن ومستدام، قادر على استباب المتغيرات المستقبلية وضمان النمو المستدام للأعوام القادمة





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