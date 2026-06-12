تقرير.search返还 كأس العالم 2026: الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمفاجآت صادمة وأمريكا خارج المنافسة بنسبة 1% فقط

فريق بحثي دولي بقيادة إحصائي نمساوي يستخدم خوارزميات تعلم آلي متقدمة ومحاكاة 100 ألف مرة للتنبؤ بكأس العالم 2026. النتائج تتوقع فوز إسبانيا بنسبة 14.5% بينما يتراجع حظوظ المنتخب الأمريكي المضيف إلى 1% فقط رغم ميزة الأرض والجمهور، مما يعكس تحولاً نحو التنبؤات القائمة على البيانات الضخمة بعيداً عن التكهنات التقليدية.

أعلن فريق بحثي دولي بقيادة العالم الإحصائي النمساوي أخيم زايليس عن تقرير علمي استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج كأس العالم 2026 . التقرير كشف عن مفاجآت كبيرة، أبرزها أن المنتخب الأمريكي الذي يستضيف البطولة مع كل من كندا والمكسيك لا يتجاوز احتمال فوزه باللقب 1% فقط.

يشار إلى أن التنبؤات التقليدية لكأس العالم، مثل تلك التي اعتمدت على أخطبوط بول في مونديال 2010، تركت مكانها اليوم لنماذج حاسوبية معقدة تعتمد على محاكاة المباريات آلاف المرات. اعتمد البحث على دمج محاكاة المباريات بتقنيات متقدمة مع قراءة المؤشرات الاقتصادية والرياضية بدقة متناهية، ليقدم رؤية إحصائية تخلو من العواطف.

يقوم النظام بمحاكاة البطولة 100,000 مرة، معتمداً على آلية تشبه النرد الموجه حيث تحدد فرص كل منتخب وفقاً لاحتمالات رياضية ونماذج إحصائية مثل توزيع بواسون، مع أخذ كل قوانين الفيفا بعين الاعتبار بما فيها الأشواط الإضافية وركلات الترجيح. اعتمدت الخوارزمية على أربعة مصادر بيانات رئيسية: البيانات التاريخية لجميع المباريات الدولية لكل منتخب خلال السنوات الثماني الماضية مع وزن أسي للمباريات الحديثة؛ وتقييمات 24 مكتب مراهنات عالمي بعد تصفية هوامش الربح؛ والقيمة السوقية وتقييمات اللاعبين من موقع Transfermarkt؛ والمتغيرات الاقتصادية والتصنيفات مثل تصنيف الفيفا وتصنيف Elo والناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركة.

أظهرت نتائج المحاكاة أن البطولة ستكون الأكثر تقارباً في التاريخ بسبب increase عدد المنتخبات إلى 48. توقع النموذج أن المنتخب الإسباني هو الأكبر حظاً بنسبة 14.5%، يليه المنتخبان الإنجليزي والفرنسي بنسبة 12.4% لكل منهما، ثم ألمانيا بنسبة 11.2%، بينما حلت البرتغال والأرجنتين في مراتب متأخرة نسبياً بنسب 8.9% و8.2% على التوالي. المفاجأة الأعظم كانت没错 tasa ضئيلة جداً للمنتخب الأمريكي رغمadvantage الأرض والجمهور. هذه الأرقام لا تضمن النتائج لكنها تعكس خريطة تنافسية مبنية على تحليل إحصائي دقيق بعيداً عن العواطف





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كأس العالم 2026 الذكاء الاصطناعي تنبؤات رياضية المنتخب الأمريكي إسبانيا

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